30 fêtards dans une résidence: «On ne veut pas que tourisme rime avec tous risques»

Le maire de Sainte-Béatrix dans Lanaudière a un message pour les fêtards qui souhaiteraient se réunir dans sa municipalité comme l’ont fait une trentaine de personnes dont plusieurs Ontariens, hier.

• À lire aussi: Party à plus de 45 000$: 30 personnes surprises dans un rassemblement

«On ne veut pas que tourisme rime avec tous risques. Ça se ressemble, mais ce n'est surtout pas ça que l’on souhaite. Nous citoyens respectent les normes et le couvre-feu, ils sont en attente de pouvoir vivre autre chose. Je remercie l’intervention de la SQ. On a des règles et il faut les respecter», soutient Serge Perreault l’élu de la petite ville qui compte 2194 âmes.

Vers 11h30 vendredi matin, les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) de la MRC de Matawinie sont intervenus dans une résidence privée du rang Sainte-Agathe où se déroulait une fête à l’occasion du long week-end pascal.

Les rassemblements sont interdits dans Lanaudière qui se trouve toujours en état d’alerte maximale.

Les agents ont remis des constats d’infraction de 1550$ chacun à la trentaine de personnes qui s’y trouvaient pour un total d’environ 46 000$.

«La majorité des gens identifiés venaient de l’Ontario et quelques-uns avaient une adresse au Québec. Des rapports d’infractions généraux ont été rédigés pour chacun des contrevenants», a confirmé Audrey-Anne Bilodeau, porte-parole de la SQ.