4 étapes pour rester zen en planifiant la construction d’une maison

Offert par

Vous envisagez la construction d’une maison? Songez à vous entourer d’experts comme ceux des maisons usinées PRO-FAB pour vivre en douceur toutes les étapes de la construction d’une propriété.

Si la planification est essentielle dans un projet de construction immobilière, choisir des professionnels qualifiés et attentionnés est un gage d’expérience agréable.

L’équipe d’experts de la maison usinée PRO-FAB se démarque d’ailleurs par son dévouement auprès de ses clients, depuis le début du projet jusqu’à la livraison de la propriété.

Voici à ce sujet les 4 étapes principales de ce projet qui vous mèneront à la maison de vos rêves.

Getty Images/iStockphoto

1. Établissez vos besoins

Tous les goûts sont dans la nature! C’est d’autant plus vrai lorsqu’il s’agit d’une propriété. Du sous-sol au grenier en passant par le coup d’œil extérieur, vous méritez qu’elle soit à la hauteur de vos attentes.

Maison de plain-pied ou à étage, nombre de pièces, dimensions idéales, installations sanitaires, finitions, niveau de luminosité : dressez la liste de tous vos besoins, mais aussi de vos désirs, après tout, une maison doit à la fois être pratique et à votre image.

Pour faciliter la démarche, naviguez sur le site de PRO-FAB et laissez-vous vous inspirer par les divers modèles proposés, de rustiques à modernes en passant par les classiques indémodables. Notez ce qui vous plaît (et aussi ce qui vous plaît moins) question de bien orienter votre conseiller en habitation.

Getty Images

2. optez pour un plan à votre image

Une fois les critères établis, ils seront mis sur plan par un technologue en architecture. La bonne nouvelle : si vous vous tournez vers une maison usinée PRO-FAB, cette étape est simplifiée.

En effet, l’entreprise québécoise propose de nombreux plans de maisons, chalets, jumelés et multilogements pour tous les goûts, inspirants, réfléchis et pratiques. Il suffit d’en choisir un et de le faire adapter à vos besoins.

Il va sans dire que vous aurez l’embarras du choix. Heureusement, l'équipe attitré à votre projet saura vous accompagner dans votre réflexion et vous aider à choisir parmi les vastes possibilités. Il vous fera considérer vos besoins actuels ainsi que vos besoins futurs afin que la maison vous plaise pendant de nombreuses années.

Getty Images/iStockphoto

3. Trouvez votre terrain

Boisé, sur le bord d’un lac, dans le nouveau quartier à la mode, à proximité des services essentiels ou d’un lieu de travail... quels sont vos critères?

À nouveau, PRO-FAB facilite les démarches de ses clients en proposant des sites en développement qui offrent de nombreux terrains. Le futur propriétaire peut aussi trouver son terrain lui-même ou encore dénicher son lot en naviguant sur le site web du chef de file de la maison usinée.

Centre Design PRO-FAB

4. Choisissez les finitions

Pour plusieurs, cette quatrième étape est la plus excitante.

Comptoir en marbre dans la cuisine, sol en porcelaine qui imite le bois dans la salle à manger, baignoire autoportante dans la salle de bain ou toit cathédrale pour profiter d’un maximum de luminosité dans les aires communes, quel type de décor fait battre votre cœur?

Pour réussir à bien agencer les matériaux et à planifier le style de la maison en construction, une équipe chevronnée en design accompagne les clients au Centre PRO-FAB Design. Le décor est donc harmonieux et à l’image des futurs propriétaires grâce à une foule de petits détails qui permettent à chacun de se sentir réellement chez soi.

À la somme de toutes ces décisions, la construction de la maison pourra commencer. Chez PRO-FAB, tout est minutieusement suivi : un inspecteur s’assure du bon déroulement du processus du début à la fin. Qui plus est, grâce au procédé de fabrication en usine de PRO-FAB, les délais de livraison et les coûts estimés sont respectés. Voilà une manière tout à fait agréable d’accéder à une propriété de rêve!

Enfin, la construction d’une maison devrait toujours se faire dans le bonheur : pour y arriver, faites confiance à l’expert des maisons usinées PRO-FAB. Visitez profab.ca pour plus de détails et pour trouver votre modèle de maison usinée.