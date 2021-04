La pandémie a changé leur vie: d’entraîneur privé à blogueur pour aider les papas

Entraîneur privé confiné à la maison en raison de la pandémie, un nouveau papa s’est découvert une passion pour le blogue, lui permettant de partager ses questionnements et ses craintes sur son nouveau rôle, grâce à sa plateforme, Papa à la maison.

Kinésiologue et naturopathe de formation, Samuel Beaudry n’aurait jamais pensé devenir un jour blogueur.

« La COVID m’a donné le temps de pouvoir le faire », dit le papa de 27 ans, qui a pris la majeure partie du congé parental pour prendre soin de sa petite Maéva, âgée de 9 mois.

Photo Chantal Poirier

Beaucoup de questions

La paternité arrive avec beaucoup de questions, affirme-t-il.

« Il n’y a pas beaucoup de ressources pour les papas, qui sont souvent un peu plus low profile. J’ai voulu partager des informations, pas nécessairement pour éduquer, mais pour partager. Pour aider les papas à s’orienter, et c’est aussi en même temps pour me faire des souvenirs avec ma fille ».

Avec un brin d’humour

Problèmes de sommeil, changements de couches, premières dents, crises : Samuel aborde tous les sujets dans des vidéos, souvent avec un brin d’humour. « Je ne partage pas uniquement ce qui est beau, mais aussi les difficultés. Je considère que c’est ça, devenir parent ».

« J’ai découvert que je n’étais pas vraiment patient. Ça joue beaucoup sur la patience quand tu réalises que ton bébé pleure et que tu ne peux pas lui donner ce dont elle a besoin. J’ai été quelquefois sans repères et je ne suis pas une personne comme ça », poursuit celui qui a rejoint plus de 4300 abonnés sur Facebook.

Photo Chantal Poirier

Complètement « gaga » de sa petite fille, Samuel Beaudry souhaite continuer de partager sa réalité avec sa fille jusqu’à ce qu’elle soit en âge de prendre les rênes de son blogue.

« Ça me rend tellement heureux de visionner ces vidéos-là et ça lui fera des souvenirs sur le long terme », espère le papa.