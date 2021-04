Des artisans du Circuit électrique font cap sur le reste du monde

Une jeune coentreprise de logiciel d’Hydro-Québec derrière l’application du Circuit électrique, qui permet de trouver les bornes et de payer sa recharge à la grandeur du Québec, est en voie de conquérir de nouveaux marchés.

• À lire aussi: Des vendeurs de voitures électriques perçus comme des extraterrestres

• À lire aussi: Voiture électrique au Québec: l’objectif de Jean Charest bien loin sur le chemin

« On réduit l’anxiété d’autonomie des conducteurs. On veut créer un écosystème autour de la borne. On ne veut pas que l’application serve seulement à démarrer la borne de recharge », explique au bout du fil Alexandre Bérubé, PDG d’Axso.

Fondée en juillet 2019, Axso est née d’un partenariat entre la firme de Québec Cortex et Hydro, qui est actionnaire majoritaire de la jeune entreprise.

Une appli pleine de potentiel

Au Québec, les électromobilistes connaissent bien Circuit électrique. C’est la fameuse application qui permet de repérer des bornes sur le territoire et de payer sa recharge avec son téléphone quand son véhicule a soif d’énergie.

« On va lancer une nouvelle version en juin prochain pour permettre de mieux choisir les arrêts et de prévoir le temps de recharge dans des conditions météorologiques particulières », partage Alexandre Bérubé d’Axso.

Aujourd’hui, l’homme derrière le génie de l’application ne s’en cache pas : il a l’œil sur d’autres marchés.

« On s’intéresse à l’Europe. On veut aller au Canada et dans le nord des États-Unis, mais je ne peux pas nommer les clients avec lesquels je travaille en ce moment », confie-t-il avec précaution.

Au Québec, le prix de la recharge aux bornes de niveau 2 du Circuit électrique est soit de 2,50 $, soit de 1 $ l’heure. Pour les bornes de recharge rapide, il en coûte 12,08 $ l’heure facturée à la seconde.