Elle passe la pandémie sur une île paradisiaque

Une entrepreneuse québécoise a de quoi rendre jaloux puisqu’elle vit depuis un an la pandémie dans une communauté d’expatriés sur une île paradisiaque.

« Au début, je ne savais pas trop quoi faire, si je devais rentrer ou pas. Je me posais beaucoup de questions par rapport à la santé, aux assurances, etc. [...] Finalement, j’ai pris le risque de rester et ç’a été la plus belle décision de toute ma vie », relate Isabelle Cloutier.

Photo courtoisie, Isabelle Cloutier

Elle vit depuis le 3 mars 2020 à Bali, en Indonésie.

L’entrepreneuse de 39 ans a lancé sa marque de vêtements de voyage, My Mujo, quelques mois avant la pandémie. Elle est également coach spécialisée en programmation neurolinguistique. Elle avait donc la possibilité de travailler en ligne.

Photo courtoisie, Google Map

Bien consciente de son privilège, elle gère sa boutique et continue ses consultations avec ses clients québécois depuis son havre de paix, situé près de la ville de Bangli, dans le centre-est de l’île.

Elle loue une chambre dans une sorte de petit resort, où résident une quinzaine d’entrepreneurs du monde entier. Ils vivent en communauté.

Et pour laisser entièrement place à la créativité, des employés de l’établissement s’occupent du ménage et de la cuisine, explique celle qui venait déjà plusieurs mois par an sur l’île.

« Avec la pandémie, j’ai tissé des liens, j’ai monté mon équipe ici, je me suis enracinée ici, et je suis vraiment attachée à mon style de vie », confie-t-elle.

Vie en pandémie

Vivre en coliving n’est pas tous les jours facile, confie celle qui est originaire de Saint-Hyacinthe.

« On a quand même eu des guerres d’opinions à l’intérieur de la communauté, comme partout. Mais après tout, le monde a mis de l’eau dans son vin et on a trouvé une belle façon de se respecter et de trouver un équilibre », relate Mme Cloutier.

Elle a également pu voyager à l’intérieur du pays puisque les vols y sont autorisés.

Toutefois, les voyageurs qui quittent le pays doivent fournir un test de dépistage négatif datant de moins de deux jours pour revenir à Bali.

Sur l’île, presque tout le monde porte le masque, explique-t-elle. Mais elle déplore encore que de nombreux touristes ne respectent pas les consignes et ne le portent pas.

Gestion de la crise

Pour cette dernière, la crise au pays a été particulièrement bien gérée, notamment grâce aux banjars, les chefs de villages. Ce sont eux qui s’occupent de dépister, d’isoler, de vérifier qu’il n’y a pas de rassemblements et que les autres mesures sanitaires sont respectées.

Actuellement, l’Indonésie recense plus de 4000 cas par jour. Toutefois, le pays compte plus de 276 millions d’habitants. Le pays dénombre également près de 41 000 décès depuis mars 2020.

Isabelle Cloutier a tout de même hâte de revenir au Québec pour retrouver sa famille, d’autant que son frère est sur le point de devenir papa.