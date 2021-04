Encore un record pour Brady!

Le quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay Tom Brady continue d’abattre les records les uns après les autres. Vendredi, ce n’est pas sur le terrain, mais plutôt dans le domaine des cartes sportives qu’il a fracassé un autre record.

Une de ses cartes recrues a été vendue pour 2,25 millions $ US, sur le site d’enchères Lelands, le plus haut total jamais payé pour une carte de football. Le record précédent (1,32 million $ US) avait été établi au mois de mars, à l’aide d’une carte similaire à celle vendue cette fois-ci.

«Je n’étais pas choqué, mais j’étais certainement surpris, a indiqué le président de l’entreprise Lelands, Mike Heffner, dont les propos ont été repris par le réseau ESPN. Je sais que le marché est en hausse, spécialement avec ce genre de cartes rares, mais je n’anticipais pas cela. J’avais un soupçon, en raison de ce qui a été vu dans le dernier mois, c’était une possibilité bien réelle.»

Le marché des cartes sportives a connu une forte effervescence depuis le début de la pandémie de la COVID-19. À titre comparatif, la même carte que celle vendue pour 2,25 millions $US, dans un état légèrement supérieur, a été vendue pour 400 000$ US il y a de cela deux ans.