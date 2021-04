Johnson & Johnson testera son vaccin sur des ados canadiens

La pharmaceutique Johnson & Johnson commence à tester son vaccin contre la COVID-19 sur les adolescents, avec entre autres des jeunes canadiens.

Dans un communiqué publié vendredi, la compagnie mentionne qu’elle veut tester son vaccin sur des jeunes âgés entre 12 et 17 ans.

Elle débutera ses tests avec les 16-17 ans provenant d’abord du Royaume-Uni et de l’Espagne et ajoutera par la suite des Pays-Bas, des États-Unis et du Canada.

Une fois cette première phase terminée et les données examinées, le test sera étendu aux 12-15 ans de ce même pays.

Les premières doses du vaccin à dose unique de Johnson & Johnson, approuvé le 5 mars dernier, devraient arriver au Canada pour la fin du mois d’avril.

