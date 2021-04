Le nouveau chablis de Patrick Piuze vient d’arriver!

Patrick Piuze, c’est ce chic type natif de la Rive-Sud de Montréal qui, mine de rien, a réussi en une vingtaine d’années à se tailler une place parmi les meilleurs producteurs de chablis. Les amateurs du monde entier s’arrachent ses vins qui sont offerts à des prix, n’ayons pas peur des mots, assez salés. Bref, ce n’est pas rien. Au Québec, nous avons la chance de pouvoir mettre la main sur la presque totalité de sa production. Sa cuvée Terroirs de Chablis, un «village», se veut son entrée de gamme.

Le millésime 2019 risque de donner à Chablis des vins d’une grande qualité. À preuve, ce nez très ouvert offrant des notes de fruits blancs, de menthe, de coquillage chaud et une touche de beurre. La bouche présente un fruité nourri, une acidité fine et précise. C’est tonique, sec, aérien, assez long et, surtout, très facile d’accès. À ce prix, on souhaiterait un peu plus de complexité, mais le vin se rattrape par son indéniable charme et sa buvabilité contagieuse. Magnifique avec le crabe des neiges qui débarque, lui aussi, dans les épiceries et poissonneries du Québec.

Patrick Piuze, Terroirs de Chablis 2019, Chablis, France

38,75$ - Code SAQ 11180334 – 12% - 1,5 g/L

★★★ $$$ 1⁄2

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel