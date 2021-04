Les «œufs de Pâques» dans les jeux vidéo

Certains jeux vidéo comprennent des contenus secrets ou des références amusantes appelés «easter eggs» en anglais. Partons donc à la chasse à ces œufs de Pâques qui ne se mangent pas, mais se dégustent tout autant...

Dans l’univers des jeux vidéo, un «easter egg» (qui se traduit littéralement par «œuf de Pâques» en français) désigne une image, un message ou un contenu secret caché et accessible via des actions précises (combinaison de touches, positionnement du pointeur, etc.).

Les férus d’histoire se délecteront d’apprendre que le tout premier usage de l’expression «œuf de Pâques» date du jeu «Adventure», sorti pour l’Atari 2600 en juillet 1980. À l’époque, les développeurs de jeux ne sont pas mentionnés dans le générique des crédits. Warren Robinett, qui a travaillé sur «Adventure», décide qu’une telle situation n’a aucun sens et cache donc son nom, révélé uniquement si un joueur place son personnage sur un pixel précis dans l’un des tableaux du jeu. Depuis, la tendance n’a fait que s’amplifier. En voici des exemples récents.

Des rires...

Dans la majorité des cas, les «œufs de Pâques» ne sont que des plaisanteries des développeurs servant à amuser les joueurs. C’est ainsi qu’est né le «Secret Cow Level» (littéralement «Le niveau de la vache secrète») chez Blizzard. À l’époque du premier «Diablo», les «gamers» remarquent un champ dans lequel des vaches paissent paisiblement. Immédiatement, des rumeurs circulent à l’effet que les animaux donnent accès à un niveau secret. Mais c’est faux.

Par contre, les concepteurs en prennent bonne note et en incluent un dans «Diablo II» («Diablo II Resurrected» sort cette année pour Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4 et 5, Xbox One et Series X/S via Blizzard diablo2.blizzard.com). Pour savoir comment y accéder, il suffit de se rendre à cette page en français du «Diablo Wiki»: https://diablo.fandom.com/fr/wiki/Le_niveau_de_la_vache_secr%C3%A8te.

Évidemment, Blizzard a réitéré dans «Diablo III» (pour Windows, Mac OS et Nintendo Switch via Blizzard diablo3.com), mais en nommant le niveau secret «Not The Cow Level» (pour y accéder, en français: https://www.breakflip.com/fr/diablo-3/guide/diablo-3-niveau-des-vaches-comment-acceder-au-not-the-cow-level-20596)!

Mais ce n’est pas tout, car il y a également un niveau dans lequel les joueurs se battent contre des licornes. Pour le découvrir, en anglais, il suffit de se rendre au Diablo Fandom diablo.fandom.com/wiki/Whimsyshire)!

Avec un tel historique, il fallait bien que «Minecraft Dungeons» (pour Windows, Xbox One, Nintendo Switch et PlayStation 4 via Minecraft, www.minecraft.net) livre un hommage au fameux niveau de la vache secrète. Et la manière de s’y amuser est expliquée dans cette vidéo, en anglais, sur YouTube (www.youtube.com/watch?v=sxS5OZmQ5tc).

Sortons de «Diablo» et «Minecraft» et dirigeons-nous vers «Animal Crossing: New Horizons» (pour la Nintendo Switch, www.animal-crossing.com/newhorizons). Les plus matinaux apprécieront de savoir qu’il suffit de regarder la télévision dans la maison de son personnage à 3 h 33 (oui, du matin!) pour voir un extraterrestre parler dans une langue bien étrange!

Toujours pour rigoler, «Call of Duty: Modern Warfare» (pour Windows, PlayStation 4 et Xbox One via Call of Duty, www.callofduty.com/modernwarfare) vous permet de faire exploser des ours en peluche afin d’être couvert de confettis et de voir apparaître... le dernier rouleau de papier toilette en ces temps de pandémie! La manœuvre est expliquée ici (cod.tracker.gg/modern-warfare/articles/modern-warfare-aisle-9-last-roll-easter-egg) en anglais.

Et même le tueur à gages de «Hitman: Absolution» (pour Windows via Steam, store.steampowered.com/app/203140/Hitman_Absolution/) peut voir un camion de crème glacée. À la fin de la mission «End of the Road» («Fin de la route»), il suffit de tuer les cinq vautours qui sont dans les airs. Le camion apparaît alors et tue l’homme dans le désert que vous venez de rencontrer.

Des références...

«Assassin's Creed Valhalla» (pour Windows, PlayStation 4 et 5, Xbox One, Series X/S via Ubisoft, www.ubisoft.com), possède un œuf de Pâques très élaboré. L’hommage au groupe britannique The Prodigy et à son chanteur Keith Flint, décédé en 2019, est accessible en suivant les étapes de cette vidéo YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=HD4V3gJLZmY) en anglais.

Les amateurs de «Streets of Rage 4» (pour Windows et Mac OS via Steam, https://store.steampowered.com/app/985890/Streets_of_Rage_4/) peuvent quant à eux s’amuser à jouer à la version très rétro du jeu grâce aux directives, dans la langue de Shakespeare, indiquées chez Prima Games (primagames.com/tips/earn-throwback-achievement-streets-rage-4).

La perte de temps (utile) de la semaine

Les amateurs de la franchise «GTA» peuvent passer ce long week-end pascal à trouver des lieux secrets. Dans «Grand Theft Auto: San Andreas» (pour Windows, Mac OS, Xbox One et 360 ainsi que PlayStation 2 et 3 via Rockstar Games, https://www.rockstargames.com/games/sanandreas), il faut se rendre en haut du pont qui relie San Fierro à Las Venturas pour y trouver un panneau portant l’inscription: «There are no Easter eggs up here. Go away.» («Il n’y a pas d’œufs de Pâques ici. Allez-vous en.»)

Et dans «Grand Theft Auto: Vice City» (pour Windows, Mac OS, Xbox et PlayStation 2 via Rockstar Games, https://www.rockstargames.com/games/vicecity), on peut découvrir un œuf en chocolat portant la mention «Happy Easter» («Joyeuses Pâques») en suivant les directives de cette vidéo YouTube en anglais (www.youtube.com/watch?v=xZxysophL-o).