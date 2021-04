Marina de Lachine : la conseillère Julie-Pascale Provost demande un moratoire sur le projet de destruction

La conseillère indépendante de Lachine Julie-Pascale Provost demande à la mairesse de l’arrondissement de mettre sur la glace son projet de destruction de la marina jusqu’aux prochaines élections.

• À lire aussi: L’Association des plaisanciers du port de plaisance de Lachine retire sa demande d’injonction

• À lire aussi: Marina de Lachine: le conflit se poursuit entre les citoyens et les plaisanciers

En effet, Mme Provost a soutenu que le projet de fermer la marina était improvisé et allait à l’encontre de l’intérêt des Lachinois.

«Je me sens solidaire avec les plaisanciers. La façon cavalière avec laquelle ils ont été traités n’est pas acceptable. Plutôt que d’ouvrir la discussion ou de faire de véritables consultations en amont auprès des Lachinois et des plaisanciers, l’idéologie de Projet Montréal a eu préséance et a divisé notre communauté à travers un argumentaire fallacieux» peut-on lire sur sa page Facebook.

Selon elle, la marina doit absolument rester ouverte. Sa vocation doit toutefois favoriser un meilleur accès l’eau pour tous les citoyens de Lachine et ses profits bien réinvestis pour les citoyens.

«Je veux pour Lachine un projet rassembleur. Avec tout le potentiel que nous offrent nos berges, tous les projets devraient être réalisés de façon à bonifier les offres actuelles» a-t-elle ajouté.

Près de six mois après avoir déposé une injonction contre la Ville de Montréal pour empêcher la fermeture de la marina de Lachine, l’Association des plaisanciers du port de plaisance de Lachine (APPPL) a mis fin au recours juridique, jeudi.