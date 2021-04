Retour dans le futur

Le temps avance et voilà que nous sommes rendus en avril 2041. C’est confirmé, il faut refaire l’autoroute 30 et le REM se rendra enfin à Rouyn. La nouvelle a été annoncée lors de l’inauguration du tunnel Labeaume entre Québec et Lévis. Le Québec vit un autre boom de la construction alors que le deux par quatre est rendu à 44 $ l’unité.

Cinquante-septième vague de la COVID-41, Montréal retourne en zone rouge alors que Costco offre le nouveau vaccin en paquet de six ainsi que des urnes familiales en PVC.

Et les Québécois ne se domptent pas alors que 40 personnes de 35 ans ont été surprises en groupe alors qu’elles célébraient la fin de leur secondaire 5.

Au hockey, le Canadien n’a pas perdu depuis que le nouvel instructeur, qui parle neuf langues, dirige l’équipe depuis chez lui en télétravail. À Pittsburgh, Mario Lemieux, toujours aussi reconnaissant, vient d’ouvrir un CHSLD pour les anciens Penguins. En passant, à Kladno en République tchèque, Jaromir Jagr, 69 ans, ne sait pas encore s’il prendra sa retraite à la fin de la saison. Pendant ce temps, à New York, la LNH annonce l’octroi d’une concession à la ville de Casablanca au Maroc et demande à la ville de Québec de faire preuve de patience, elle qui pourrait devenir la prochaine.

Au soccer, autrefois le Manic, le Supra, l’Impact, le CF de Montréal, le Juventough change de nom et devient les Saputough dont un des joueurs, après une blessure à une jambe, doit passer au détecteur de mensonges.

Alors que l’on sait qu’en novembre prochain ce sera au tour de Denis Coderre d’être maire de Montréal, l’actuelle mairesse, Valérie Plante, obtient la prolongation de la ligne orange jusqu’à la cabane à sucre du Pied de Cochon à Mirabel, ce qui a drôlement réjoui les jumeaux Angélil qui viennent de racheter le club de golf Le Mirage. Montréal, par ailleurs, vient de commander de nouveaux wagons de métro de la compagnie devenue chinoise Bombarding. Environnement Canada confirme que l’annulation de l’Halloween l’automne dernier à cause de la chaleur est une autre conséquence du réchauffement de la planète. À Ottawa, rien de neuf sous le soleil alors que Julie Payette a encore été arrêtée pour rage au volant.

À Vancouver, la police vient de maîtriser une voiture sans conducteur qui, à la suite d’un dérèglement du tableau de bord, était partie toute seule de Limoilou mardi dernier.

Là-dessus, je vous laisse puisque je dois me rendre sur mon coin de rue à Longueuil. C’est moi qui fais traverser les chevreuils.

EN PASSANT

Même si c’est Pâques, on demande aux gens de rester chez œufs.

Tous les moyens sont bons pour faire de l’argent. C’est ce qu’a fait savoir le ministre Pierre Fitzbacon.

Les joueurs des Oilers étaient frustrés mardi dernier. Non seulement ils se sont fait battre par le Canadien, mais, en plus, il leur fallait retourner à Edmonton.

Nouvelles conditions de ski. Quinze pistes sur gazon avec tourbe fabriquée mécaniquement.

Les rats dans les édifices à bureaux de Montréal sortent vermine...nuit. Des fois, c’est vers rongeurs.

Ce que j’ai trouvé le plus long dans le mois de février, c’est la 9e semaine.

À DEMAIN AUX SPORTS