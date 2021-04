Une victoire signée Brad Marchand

L’attaquant Brad Marchand a sonné la charge pour les Bruins en fin de deuxième période, aidant ainsi son équipe à l’emporter ultimement par le pointage de 7 à 5 contre les Penguins de Pittsburgh, samedi après-midi, à Boston.

Marchand a lui-même scellé l’issue de la rencontre, en fin de troisième, en complétant son tour du chapeau dans un filet désert. Il a par ailleurs conclu la rencontre avec quatre points.

Les Bruins avaient d’abord marqué trois fois dans les cinq dernières minutes de la période médiane. En plus de marquer ses deux premiers buts du match, Marchand avait alors ajouté une mention d’aide sur un filet de David Krejci, en supériorité numérique. En 32 parties, l’attaquant totalise maintenant 41 points depuis le début de la saison.

David Pastrnak a aussi connu un fort match avec deux buts et une mention d’aide.

Chez les Penguins, Jake Guentzel et Sidney Crosby ont chacun terminé la partie avec un but et deux aides. Crosby a réduit l'écart à un but avec une minute et 15 secondes à écouler en troisième période, mais Marchand a finalement eu le dernier mot quelques instants plus tard.

Devant le filet des Penguins, Casey DeSmith a cédé six fois sur 27 lancers. Rappelons que le club de Pittsburgh est privé de son gardien Tristan Jarry, blessé au haut du corps. Le gardien des Bruins Jaroslav Halak n’a pas non plus connu son meilleur match, ayant accordé cinq buts sur un total de 28 tirs.

Vasilevsky s’impose encore

À Tampa, le Lightning a obtenu une victoire peu convaincante de 2 à 1 contre les Red Wings de Detroit.

Le gardien Andrei Vasilevskiy a ainsi porté sa fiche à 23-5-1 depuis le début de la saison. Cette fois, il a repoussé 25 des 26 rondelles dirigées vers lui.

Seul Adam Erne, un ancien des Remparts de Québec, a réussi à déjouer Vasilevskiy, tandis que Ross Colton et Brayden Point ont été les marqueurs pour le Lightning.

Dans la défaite, Thomas Greiss a bien fait devant le filet des Wings avec 27 arrêts.