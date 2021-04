107 000 Montréalais n’ont toujours pas pris rendez-vous pour se faire vacciner

Bien qu’ils en aient la possibilité, plus de 107 000 Montréalais de 60 ans et plus n’ont toujours pas pris rendez-vous afin de recevoir leur première dose de vaccin contre la COVID-19, alors que des plages horaires sont disponibles.

• À lire aussi: [EN DIRECT 4 AVRIL] Tous les développements de la pandémie

• À lire aussi: Le prix de l’opération de vaccination qui nous rendra la liberté

Selon les derniers chiffres, 324 821 personnes ont été vaccinées dans la métropole, 38 019 Montréalais ont pris rendez-vous et sont en attente d’être inoculés, mais 107 359 personnes ne se sont toujours pas prévalues de la possibilité de s’inscrire sur Clic Santé.

Le prochain groupe prioritaire de Montréalais qui aura accès à la vaccination est formé d’adultes de moins de 60 ans, qui souffrent d’une maladie chronique ou d’un problème de santé qui augmentent les risques de complications s’ils sont infectés par le coronavirus.

«Allez vous faire vacciner»

«Les vaccins disponibles sont aussi efficaces contre le virus d’origine que le variant qui circule principalement à Montréal et au Québec celui du Royaume-Uni, il faut saisir l’opportunité», appuie Benoit Barbeau, professeur au Département des sciences biologiques de l’UQAM.

Le virologue a un message capital pour les Montréalais. «Si vous avez 60 ans et plus, allez vous faire vacciner, c’est un très grand service que vous offrez à la population et à vous-même. C’est la meilleure façon de s’assurer que l’on va bien contrôler le virus, empêcher qu’il se transmette et éviter une hausse des cas à Montréal», rappelle Benoit Barbeau.

Quelque 34 000 doses de vaccin destinées à Montréal seront envoyées dans les régions, soit en Outaouais, en Estrie, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, dans la Capitale-Nationale, la Chaudière-Appalaches, le Bas-Saint-Laurent et les Laurentides.