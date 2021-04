COVID-19: de mal en pis chez les Canucks

L’éclosion de COVID-19 qui touche présentement les Canucks de Vancouver aurait pris des proportions monstrueuses.

Dimanche, le réseau TSN rapportait que ce sont maintenant 20 joueurs et membres du personnel qui ont contracté le virus.

Les individus touchés seraient ennuyés par des vomissements et des crampes. Ils souffriraient également de déshydratation. Dans certains cas, du personnel médical a dû être déployé aux domiciles des patineurs pour des traitements par intraveineuse.

Il semblerait également que des membres de la famille de plusieurs joueurs auraient aussi contracté la COVID-19. Il s’agirait du variant brésilien qui sévirait chez certains membres de l’organisation de la Colombie-Britannique.

Jeudi dernier, la Ligue nationale de hockey (LNH) a mis les activités des Canucks en pause jusqu’au mardi 6 avril, et ce, après que deux patineurs et un autre individu eurent contracté le virus. Les problèmes reliés à la COVID-19 se sont toutefois amorcés mardi, alors que l’attaquant Adam Gaudette a été retiré d’un entraînement. Ce dernier avait obtenu un test positif durant la matinée. La LNH avait ensuite annoncé le report de l’affrontement de mercredi soir entre les Canucks et les Flames de Calgary. En date de samedi, les noms de 16 joueurs et de trois entraîneurs de Vancouver étaient sur la liste des individus indisponibles en raison de la COVID-19.

Il sera vraisemblablement impossible pour les Canucks de reprendre leurs activités dans la prochaine semaine. Le circuit Bettman devrait d’ailleurs annoncer prochainement de nouvelles modifications à son calendrier.

Depuis le début de la présente campagne, pratiquement toutes les formations de la LHN ont été touchées par un cas de COVID-19, mais jamais la situation n’a été aussi catastrophique que chez les Canucks.