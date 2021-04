COVID-19: plus d’un million de cas au Canada, mais une légère baisse au Québec

Si le Canada a franchi samedi soir la barre du million de cas de COVID-19 déclarés depuis le début de la pandémie, une légère baisse a été enregistrée au Québec dimanche par rapport à la veille.

Le Québec a rapporté moins de cas que la veille pour une deuxième journée consécutive, avec 1154 nouvelles contaminations enregistrées ces dernières 24 heures, contre 1282 samedi et 1314 vendredi. La province a également recensé neuf nouveaux décès, portant le bilan total à 316 112 cas et 10 693 décès.

La baisse du nombre d’infections se poursuit légèrement dans la région de Montréal (+302), tout comme dans la Capitale-Nationale (+239), la Montérégie et l’Outaouais (+118). Les régions de la Chaudière-Appalaches et des Laurentides sont les seules à avoir rapporté plus de cas du jour au lendemain, soit 136 contre 74 pour la première, et 48 contre 46 pour la deuxième.

Le nombre de variants a toutefois continué sa progression, avec 779 cas répertoriés, pour un total de 10 337 cas repérés. Les régions de Montréal (3695 cas) et de la Capitale-Nationale (1909 cas) comptent le plus grand nombre de variants dans la province. Mais les autres régions ne sont pas à l’abri, notamment dans le Bas-Saint-Laurent et en Outaouais, où le taux de criblage demeure important.

Si le nombre d’hospitalisations se maintient (502, +1), quatre nouveaux lits sont désormais occupés aux soins intensifs, pour un total de 128.

Par ailleurs, plus de 1,5 million de Québécois ont maintenant reçu le vaccin contre la COVID-19, avec 41 073 doses administrées samedi, pour un total de 1 529 541.

Dans le reste du pays, la Nouvelle-Écosse a quant à elle enregistré sept nouvelles contaminations.

En fin de matinée, le Canada enregistrait un total cumulatif de 1 002 811 cas (+ 1161) et 23 059 décès (+9).

