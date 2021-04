De couteuses restrictions

AUGUSTA | Il s’en est fallu de peu pour que Cole Roberts ne participe pas au concours Drive, Chip and Putt en raison des restrictions de voyage mises en place par le gouvernement canadien cet hiver.

En janvier, ses parents, propriétaires de l’entreprise familiale, croyaient que le voyage ne serait pas possible. Ils ne pouvaient se permettre de tous se placer en isolement. C’était aussi trop dispendieux.

Mais Jeff et Jen ne voulaient surtout pas pénaliser leur fils. Ainsi, ils ont opté pour un voyage père-fils vers la Mecque du golf.

Ils ont payé 500$ pour les tests de dépistage de la COVID-19 nécessaires avant le départ et sauté dans l’avion quelques jours plus tôt pour profiter d’un plus long séjour en Géorgie. Après tout, il fallait en profiter avant de rentrer au Canada dès mardi. Ils passeront trois jours obligatoirement à l’hôtel Sheraton de l’aéroport Pearson de Toronto et écouleront le reste de la quarantaine à la maison.

«C’est un voyage de quelques milliers de dollars qui vaut son pesant d’or, a admis Jeff. J’aurais vraiment souhaité que toute la famille puisse venir, mais c’était impossible.»

Selon lui, cette visite de fiston à Augusta a attisé le feu de sa passion pour le golf. Il demandera à jouer plus souvent.

Et puis Cole, le hockey est-il toujours ton sport préféré après avoir gouté à cette expérience dans un endroit si mythique?

«Le hockey et le golf sont sur un pied d’égalité», a conclu le gamin.

L’an prochain, Cole Roberts espère revenir à Augusta, mais en compagnie de toute sa famille.

