En Floride, un réservoir d’eaux usées menace de rompre et d’entraîner une immense inondation

Le gouverneur de l’État américain de Floride, Ron DeSantis, s’est rendu dimanche sur le site d’un réservoir d’eaux usées menaçant de rompre, ce qui entraînerait une immense inondation et un possible désastre environnemental dans la fragile baie de Tampa.

« Ce que nous essayons maintenant d’empêcher (...) est une inondation catastrophique », a déclaré M. DeSantis lors d’une conférence de presse dimanche, après avoir survolé le site en hélicoptère.

AFP

Plus de 300 maisons ont reçu l’ordre d’évacuer dans cette zone, au sud de la grande ville de Tampa.

L’état d’urgence a été déclaré afin d’allouer de nouveaux fonds pour affronter cette potentielle crise sur le site industriel de Piney Point, une ancienne usine de phosphate, composé servant à la production d’engrais.

Le revêtement plastique de ce réservoir, contenant plus d’un million de mètres cubes d’eaux usées, issues de dragages ou d’eau de pluie notamment, a commencé à fuir il y a plusieurs jours.

« Si nous devions voir une rupture complète, en quelques minutes, environ 340 millions de gallons (plus d’un million de mètres cubes d’eau, NDLR) pourraient se répandre », a déclaré Scott Hopes, un responsable du comté de Manatee.

Selon lui, les modélisations montrent qu’une telle rupture entraînerait un « mur d’eau » de 6 mètres de haut.

Les autorités ont tenté sans succès de colmater la fuite, et pompent désormais de l’eau hors du réservoir depuis la semaine dernière afin d’y réduire la pression, au rythme de plus de 100 000 mètres cubes par jour.

« Désastre environnemental »

Cette eau « n’est pas radioactive », a rassuré le gouverneur, qui a réclamé à l’entreprise gestionnaire du site, HHK Holdings, de rendre des comptes.

Il a assuré que l’eau avait été testée avant d’être évacuée et était principalement composée « d’eau saline ». Elle « répond aux standards de qualité pour l’eau marine, à l’exception du phosphore et de l’azote », et des nutriments, a-t-il précisé.

Mais certains ont émis la crainte que ces nutriments n’aident au développement d’un phénomène connu dans cette région du golfe du Mexique, une « marée rouge », prolifération d’algues donnant à l’eau une apparence rouge et menaçant d’asphyxier la vie marine.

Les inquiétudes se concentrent par ailleurs autour de stocks de phosphogypse sur les lieux, un sous-produit issu de la fabrication d’engrais et considéré comme faiblement radioactif. Ces grands tas de phosphogypse menacent d’être entraînés en cas d’inondation, et donc de contaminer l’écosystème environnant.

« Ce désastre environnemental est encore pire du fait qu’il était totalement prévisible », a dénoncé Jaclyn Lopez, responsable pour la Floride de l’organisation environnementale Center for biological diversity.

« Les responsables fédéraux doivent nettoyer ces déchets que l’industrie des engrais a jetés sur les communautés de Floride, et immédiatement stopper la production de phosphogypse », a-t-elle déclaré dans un communiqué, en appelant l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) à intervenir.

La responsable de l’agriculture en Floride, Nicole Fried, a adressé un courrier au gouverneur, affirmant que la crise en cours n’était que la dernière affectant le site.

« Depuis plus de 50 ans, cette exploitation minière du centre de la Floride a provoqué de nombreux désastres et incidents environnementaux et de santé publique », a-t-elle écrit, ajoutant que le revêtement du réservoir avait déjà cédé à plusieurs reprises par le passé.