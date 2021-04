Hong Kong: saisie record de 700 kilos de cocaïne

La police hongkongaise a annoncé dimanche avoir effectué une saisie record de 700 kilos de cocaïne qui aurait été introduite clandestinement par des hors-bords.

Il s’agit de la saisie la plus importante réalisée sur le territoire hongkongais en près de dix ans.

La valeur marchande de la cocaïne est estimée à quelque 930 millions de dollars hongkongais (101 millions d’euros).

Selon les autorités, la chute des déplacements internationaux depuis le début de la pandémie de coronavirus a contraint les trafiquants à avoir recours à de nouveaux modes de transport faute de mules pour l’introduire par voie aérienne.

Cette saisie a été effectuée vendredi par des policiers qui ont intercepté, dans le quartier industriel de Fo Tan, un véhicule contenant 150 paquets de cocaïne dans des boîtes en carton.

Un peu plus tard, 492 paquets ont été découverts dans un bâtiment industriel et un appartement du même quartier, conduisant à l’arrestation de deux hommes de 19 et 25 ans.

« Nous pensons que la drogue a été transportée par des navires depuis l’Amérique du Sud jusqu’à proximité de Hong Kong, puis introduite clandestinement via des hors-bords », a expliqué à la presse le commissaire Ng Kwok-cheung.

« Nous avons trouvé de nombreux sacs étanches encore humides sur les lieux et tous les paquets de cocaïne étaient soigneusement emballés dans du plastique », a-t-il ajouté.

La police a déclaré que la précédente saisie record de cocaïne à Hong Kong, soit 649 kilos, remonte à 2012.