Les Jays remportent leur première série

Les Blue Jays de Toronto ont conclu leur première série de la saison 2021 avec un gain de 3 à 1 sur les Yankees de New York, dimanche après-midi, au Yankee Stadium.

L’unique formation canadienne du baseball majeur a ainsi remporté deux victoires sur une possibilité de trois face aux Bombardiers du Bronx.

Dans l’affrontement du jour, les Jays ont amassé l’ensemble de leurs points en deuxième manche. Vladimir Guerrero fils a d’abord réalisé un circuit en solo. Le fils de la légende des Expos de Montréal a catapulté la balle à au champ opposé pour sa première longue balle en 2021.

Deux frappeurs plus tard, Randal Grichuk a expulsé la balle à l’extérieur des limites du terrain, alors que Lourdes Gurriel fils était sur les sentiers.

Au monticule, le partant T.J. Zeuch a fait du bon boulot. En quatre manches sur le monticule, il n’a permis aucun point sur trois frappes en lieu sûr. Il a aussi remis une passe gratuite à un rival et amassé un retrait sur des prises. La victoire est toutefois allée au dossier de Ryan Borucki (1-0), qui a œuvré pendant seulement deux tiers de manche. En finissant le boulot en neuvième, Julian Merryweather a signé son deuxième blanchissage de la saison.

La défaite a été encaissée par Domingo German (0-1). Le partant des New-Yorkais a disputé trois engagements et était en poste lors des coups de canon de Guerrero fils et de Grichuk.

Un exploit de Bo Bichette

Par ailleurs, Bo Bichette a profité de ce duel contre les Yankees pour inscrire son nom dans le livre d’histoire des Blue Jays. En première manche, l’athlète de 23 ans a frappé un double sur la ligne du premier but et a obtenu son 100e coup sûr en carrière. Il est ainsi devenu le joueur le plus rapide de l’histoire du club à atteindre ce plateau, lui qui a réussi l’exploit à sa 78e partie.

Bichette et ses coéquipiers tenteront de poursuivre leurs succès lundi, alors qu’ils disputeront le premier d’une série de trois matchs contre les Rangers au Texas.