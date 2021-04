Les pharmaciens veulent pouvoir vacciner les moins de 60 ans vulnérables

Alors que plus de 100 000 Montréalais admissibles à la vaccination n’ont pas encore reçu leur dose et que les plages horaires disponibles sont nombreuses, une pharmacienne voudrait pouvoir inoculer les moins de 60 ans les plus vulnérables.

En entrevue à LCN, Nirvishi Jawaheer, vice-présidente de la Fédération des pharmaciens du Québec, réclame de pouvoir administrer certaines doses à ces gens de moins de 60 ans.

«Si les vaccins sont disponibles à Montréal et que nous les avons sur place, j’aimerais bien pouvoir vacciner mes patients plus vulnérables», a-t-elle dit.

«Je suis d’accord de distribuer les vaccins de façon équitable. Mais il faut aussi penser à nos patients vulnérables qui ont 60 ans et moins. Le but de vacciner, c’est vraiment de diminuer l’hospitalisation et les décès. Mais aussi d’avoir une vie plus normale à long terme.»

Mme Jawaheer a expliqué qu’elle avait des listes d’attente pour ses patients de 60 ans et plus, mais que beaucoup ont déjà été vaccinés dans les grands centres de vaccination, en raison du manque de doses dans les pharmacies.

«Nous avons des listes d’attente pour nos patients de 60 ans et plus. J’en ai rappelé plusieurs, mais ils avaient déjà eu leur vaccin ailleurs. Cela veut dire que ces listes sont en évolution constante», a-t-elle indiqué.

Interrogée sur le nombre important de Montréalais qui sont admissibles à la vaccination, mais qui n’ont pas reçu leur dose, la pharmacienne croit que les informations, parfois contradictoires, sur les vaccins sont à prendre en compte.

«La COVID est un fléau mondial et nous recevons de l’information partout sur les vaccins et les effets secondaires. Je pense qu’il y a des gens qui ont peur des effets secondaires et de ce qui pourrait leur arriver à long terme», a-t-elle fait savoir.

«Il y a beaucoup de sceptiques, mais il y a aussi l’organisation. Nous n’avons pas reçu nos vaccins à temps.»