Le relâchement des mesures de plus en plus fréquent à Lévis

Le ras-le-bol des Québécois envers les mesures sanitaires se fait de plus en plus sentir dans la province. C’est du moins ce que constatent les policiers de Lévis qui donnent de plus en plus de constats d’infraction.

Du 28 mars au 4 avril, la police de Lévis a remis 34 constats en lien avec les consignes sanitaires.

«On parle de 94 appels qui ont été logés au Service de police, concernant de la dénonciation. Là-dessus, ça a donné lieu à 12 constats d'infraction reliés au couvre-feu. En ce qui concerne les résidences privées, les rassemblements COVID, on parle de 19 constats qui ont été remis» résume Jean-Sébastien Levan du Service de police de la Ville de Lévis (SPVL).

Alors que Lévis a été reconfiné pour une période de 10 jours, l’humeur des commerçants en prend aussi un coup.

D'ailleurs, un commerçant a reçu pas moins de deux constats d'infraction pour non-respect des consignes sanitaires en une semaine.

Manifestation à Québec

Pendant ce temps à Québec, qui est aussi sur pause pendant 10 jours, des centaines de citoyens ont, encore une fois, manifesté contre le maintien des mesures sanitaires. Plusieurs familles ont pris part à la marche.

Des parents déplorent que les enfants doivent faire l’école à la maison pendant cette période.

«Passer de 8h le matin jusqu'à une heure de l'après-midi en Zoom, pour des enfants de 6 ans, ça a juste pas de sens», dénonce un père de famille.

Les commerçants et les restaurateurs en ont profité pour dénoncer l'insécurité avec laquelle ils vivent depuis plus d'un an.

«On est mieux de tout fermer et de rouvrir quand ça va être terminé, que de rouvrir par petites "batchs", parce que ça coûte très cher à l'industrie», déplore l’un d’eux.

«J'ai peur de plus en plus que le monde change de domaine, surtout en cuisine. Les gars sont découragés. Mais une chance qu'on a des bons patrons!», lance un autre qui peine à retenir ses larmes.