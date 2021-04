Le très gros prix pour un bâton de Lou Gehrig

Un bâton utilisé par le légendaire Lou Gehrig dans les dernières années de sa carrière a été vendu pour la somme de 715 120 $US à l’encan, samedi.

Selon la firme responsable de la mise aux enchères, le bâton de la marque Louisville de 34 po et 36 onces (soit environ 1 kg) aurait été possiblement utilisé durant la Série mondiale de 1938, que Gehrig et les Yankees de New York ont balayée face aux Cubs de Chicago, ainsi qu’au printemps suivant. Un total de 26 mises ont été déposées pour l’objet convoité.

«C’est l’un des meilleurs bâtons de Lou Gehrig jamais découverts et évidemment, sa provenance est totalement crédible», a déclaré le propriétaire de SCP Auctions, David Kohler, au quotidien «New York Times», évoquant l’ancien propriétaire du bâton, la famille d’Earle Combs.

La saison 1938 fut la dernière complète du célèbre cogneur dans le baseball majeur. L’année suivante, il a disputé huit matchs avant de prendre sa retraite en juin 1939 en raison de la sclérose latérale amyotrophique, maladie dégénérative et mortelle portant aujourd’hui son nom. Il en est décédé le 2 juin 1941 à l’âge de 37 ans.

Par ailleurs, l’encan s’étant conclu en fin de semaine dernière a permis à un participant de mettre la main sur le marbre utilisé au Yankee Stadium lors de la première conquête de la Série mondiale par l’équipe new-yorkaise en 1923. La pièce en question a été vendue 303 277 $US.