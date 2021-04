Une première à trois contre trois

Le Canadien avait gagné un match en tirs de barrage (20 mars contre les Canucks), mais il y avait toujours un zéro dans la colonne des victoires en prolongation. Eric Staal a changé cette statistique en marquant son premier but avec le CH contre Mike Smith lors de cette période à trois contre trois. Le Tricolore a maintenant un dossier de 2 victoires en 9 revers en prolongation et en fusillade.

« Je ne savais pas. Victor m’a dit que c’était notre première victoire en prolongation. C’est important de récolter des points supplémentaires. Il y a assez de talent au sein de ce groupe pour connaître du succès en prolongation. »

– Eric Staal

Staal n’avait pas joué depuis le 25 mars avec les Sabres contre les Penguins à Buffalo. Acquis des Sabres le lendemain de ce match contre un choix de 3e tour et un choix de 5e tour au repêchage de 2021, il a fait une quarantaine de sept jours avant de rencontrer ses nouveaux coéquipiers.

« Oui, c’était un défi après une longue pause. Je suis resté intelligent lors de mes présences. Je m’en suis tenu à de courtes présences. Il y a plusieurs armes au sein de cette équipe. Plus le match avançait et plus je me sentais bien. »

– Eric Staal

Tomas Tatar a marqué le but égalisateur d’un tir des poignets précis et puissant. Après le match, le Slovaque avait toutefois plus en tête la blessure à son bon ami et ailier droit au sein de son trio, Brendan Gallagher.

« Quand tu vois un gars comme lui rentrer au vestiaire, c’est un mauvais sentiment. Il est un guerrier devant le filet. Ça peut arriver. On s’ennuiera de lui. On cherchera à récolter le plus de points possibles avant son retour. Pauly (Byron) a bien joué avec nous durant son absence. »

– Tomas Tatar