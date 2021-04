Blue Jays: George Springer veut revenir au jeu rapidement

Le voltigeur de centre des Blue Jays de Toronto George Springer a franchi une étape importante pour un éventuel retour au jeu, mardi.

L’athlète de 31 ans, qui souffre d’une blessure à un muscle oblique, a tenu une séance d’entraînement au bâton. Lors de celle-ci, il a réalisé l’équivalant de 14 présences à la plaque.

«C’est une grosse étape pour moi, autant sur le plan physique que mental», a affirmé Springer, dont les propos ont été rapportés par le réseau Sportsnet.

Le voltigeur vedette s’est joint à la formation des Blue Jays pendant la dernière saison morte du baseball majeur. Il a paraphé un contrat de six ans d’une valeur de 150 millions $ avec l’unique club canadien des ligues majeures.

Springer s’est blessé pendant le camp de printemps. Il n’a donc toujours pas disputé son premier match dans son nouvel uniforme.

Cette étape importante pourrait survenir jeudi, quand les Jays recevront les Angels de Los Angeles au TD Ballpark de Dunedin, en Floride.

«Je vais pousser pour pouvoir jouer. Je veux jouer. Je n’aime pas le fait de ne pas jouer. Je veux jouer le plus rapidement possible», a exprimé celui qui a maintenu une moyenne au bâton de ,270 en carrière.

Springer a cependant tenu à émettre une certaine réserve.

«Toutefois, il est encore tôt dans la saison et je ne veux pas faire quelque chose de stupide qui me tiendrait à l’écart du jeu pour une plus longue période. J’ai confiance en notre personnel médical et en ce qu’ils me disent.»

Avant les affrontements de mardi, les Blue Jays avaient maintenu un dossier de 3-1 et ont notamment remporté sa première série de la saison, face aux Yankees de New York.