COVID-19: éclosion majeure à la prison de Hull

Une trentaine de détenus et d’agents correctionnels de la prison de Hull, à Gatineau, ont été déclarés positifs à la COVID-19 au cours du long week-end.

Selon les données du gouvernement du Québec publiées mardi, 19 détenus et 13 employés, dont 11 agents correctionnels, sont en ce moment atteints du virus dans cet établissement carcéral. Or, selon le Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec, seuls quatre personnes incarcérées et un gardien avaient été déclarés positifs à la COVID-19 à la fin de la dernière semaine.

«La situation s’est enflammée rapidement, c’est préoccupant», a affirmé le président national du syndicat, Mathieu Lavoie, qui s’inquiète de la présence potentielle de variants.

Manque de personnel

Vingt-deux employés additionnels, dont une quinzaine d’agents correctionnels, sont de plus en retrait préventif, car suspectés d’être porteurs du virus, ce qui fait en sorte que le quart des effectifs habituels de cet établissement en matière d’agents manque actuellement à l’appel.

Le syndicat s’insurge d'ailleurs contre le gouvernement Legault, car il n’a pas eu de réponse, voire de suivi, quant à sa demande de vacciner en priorité les employés en milieu carcéral.

«Il y a un manque de personnel, nos membres sont épuisés, car forcés de faire des heures supplémentaires. Dans notre domaine, nous ne pouvons faire appel à des bénévoles avec un site ‘’Je contribue’’ ou fermer l’établissement et dire aux détenus de revenir dans deux semaines», illustre, avec sarcasme, M. Lavoie.

Le ministère de la Sécurité publique a indiqué à l’Agence QMI que la direction régionale de santé publique avait imposé un confinement complet en cellules à l’ensemble des personnes incarcérées depuis dimanche soir pour limiter la propagation, ce qui «restreint le besoin en personnel».

Il ajoute que d’autres établissements carcéraux pourraient être sollicités au besoin pour apporter leur soutien au centre de détention de Hull.