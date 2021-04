Enfin un premier entraînement complet pour le CF Montréal?

Le CF Montréal pourrait tenir un premier entraînement avec une formation complète mercredi, en Floride.

C’est ce que l’entraîneur adjoint Jason Di Tullio a annoncé, mardi, lors de sa première vidéoconférence dans son nouveau rôle. Et malgré ce camp d’entraînement particulier et le peu de temps restant avant le début de la saison, le message est clair.

«On va laisser toutes les excuses à la porte, a dit Di Tullio. L’important, c’est que tout le monde se sente bien physiquement. Après, le message est le même: on sait quel type d’équipe on veut être et l’intensité qu’on veut démontrer sur le terrain. On doit travailler et le message est passé depuis la première journée.»

Expérience bénéfique

Di Tullio a effectué un retour avec la principale équipe du CF Montréal à la demande de Wilfried Nancy au mois de mars, après y avoir déjà occupé les fonctions d’adjoint sous les ordres de Mauro Biello, de 2015 à 2017.

Il est revenu dans le giron du club en août 2019, devant à ce moment le pilote des moins de 17 ans au sein de l’Académie. Il a ensuite occupé le même rôle chez les moins de 23 ans depuis septembre 2020.

Ce parcours l’aide par ailleurs dans son nouveau rôle au sein de l’équipe, lui qui était présent dans l’entourage du club depuis la reprise des activités.

«L’expérience d’avoir [déjà] rencontré des joueurs comme [Zorhan] Bassong et Zachary Brault-Guillard [va aider]. Au début du camp, on ne savait pas, et mon rôle était différent, mais c’est sûr que ç’a aidé. Ils ont vu quel type de personne je suis. Ça va les aider à comprendre comment je travaille.»