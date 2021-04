Il démissionne du cabinet de Sue Montgomery pour préserver sa santé mentale

Un employé du cabinet de la mairesse Sue Montgomery a décidé de claquer la porte pour préserver sa santé mentale, a appris TVA Nouvelles.

Dans une lettre cinglante annonçant sa démission en date de mardi, Chad Walcott, qui s’occupait du soutien aux élus de l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, affirme que son départ est attribuable «au climat toxique qui règne au cabinet de la mairesse depuis novembre 2019 et qui ne cesse de s’empirer».

M. Walcott ajoute que ce climat toxique l’a amené à se placer en congé de maladie pendant un mois.

Or, depuis son retour, il dit constater une forme d’hostilité au cabinet de la mairesse.

«Leurs attitudes envers moi ainsi que la tentative de la mairesse de racheter mon contrat plutôt que d’adresser mes doléances, me confirment qu’il sera impossible pour moi de réintégrer un espace de travail sain et sécuritaire. Au cours de la dernière année, j’ai pu témoigner du niveau d’acharnement avec lequel la mairesse tente de se débarrasser de ses ennemies. Malgré mon service et ma fidélité de plus de 2 ans, il m’est évident que je suis la prochaine personne dans sa mire», a écrit M. Walcott dans sa lettre de démission.