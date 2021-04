La balle voyage pour les Rangers

Les Rangers du Texas ont inscrit pratiquement tous leurs points grâce à des coups de circuit et ils ont vaincu les Blue Jays de Toronto par la marque de 7 à 4, mardi soir, au Globe Life Field.

Nate Lowe a été le champion cogneur de club texan lors de ce duel. Le joueur de premier but de 25 ans a expulsé la balle à l’extérieur des limites du terrain à deux reprises, produisant ainsi quatre points. Il a d’ailleurs été le premier des siens à étirer les bras, soit dès le premier engagement.

Ronald Guzman et Jonah Heim ont aussi frappé des circuits pour les Rangers. Il s’agissait tous les deux de leur première réussite en 2021.

Les amateurs de longues balles des Jays n’ont pas été en reste, puisque Bo Bichette a réussi ses deux premiers coups de canon de la saison dans ce duel.

Le revers a été encaissé par le partant du club de la Ville Reine, Tanner Roark (0-1). Le vétéran de 34 ans a permis cinq points mérités sur six coups sûrs, et ce, en seulement trois manches de boulot.

En retirant six rivaux sur des prises et en disputant six manches sur butte, Dane Dunning (1-0) s’est mérité la victoire. Ian Kennedy a enregistré le sauvetage, lui qui a été parfait dans l’unique manche qu’il a disputé.

Les Blue Jays et les Rangers se retrouveront mercredi, pour le troisième et dernier duel d’une série de trois. Chaque formation a remporté un match jusqu’à maintenant.

Rougned Odor à New York

Plus tôt dans la journée, les Yankees de New York ont annoncé l’acquisition de Rougned Odor, le joueur d’avant-champ étant tombé dans les disgrâces du gérant des Rangers Chris Woodward.

Après avoir désigné le joueur pour assignation la semaine dernière, le club d’Arlington accepte de payer la majorité du salaire de 27 millions $ prévu pour les trois années restantes au contrat de l’athlète afin de mettre la main sur les joueurs des ligues mineures Antonio Cabello et Josh Stowers.

Le Vénézuélien de 27 ans semble sur une pente descendante, ayant maintenu une faible moyenne au bâton de ,167 en 2020. Il a malgré tout claqué 10 circuits en 38 matchs. Il n’a tenté qu’un seul vol de but et il a échoué. Il n’a pas joué cette année.

Les partisans des Blue Jays se souviennent de lui en raison d’une échauffourée avec Jose Bautista durant un match en mai 2016. Il avait décoché quelques coups après une glissade vicieuse de l’ancien des Jays au deuxième but qui avait brisé une occasion de double jeu.