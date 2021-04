Les cas de multiplient dans les écoles de l'Estrie

Si l'Estrie résiste à la troisième vague avec seulement 16 nouveaux cas de COVID-19 mardi, le nombre de cas enregistrés dans les écoles du Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke augmente.

On dénombre actuellement huit cas dans sept établissements, dont un membre du personnel. Au total, 83 élèves et 13 membres du personnel, tous au primaire, ont été retirés des classes pour le moment.

Comme tous les cas positifs sont désormais considérés comme des variants, les contacts modérés et élevés de ces cas doivent s'isoler. Ils doivent également obtenir deux tests négatifs pendant leur période de 14 jours d'isolement, soit un au début et un autre à la 12e journée.

Les personnes qui habitent sous le même toit doivent aussi s'isoler jusqu'à la confirmation du premier test négatif, après quoi elles peuvent retourner à leurs activités quotidiennes tout en limitant les sorties non essentielles.

«Vendredi dernier on avait une trentaine d'élèves de retirer et quatre jours plus tard, on est à plus de 80 élèves, a expliqué Donald Landry, secrétaire général du Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke. C'est sûr que ça touche un petit peu plus de classes et d'écoles, mais contrairement à l'automne dernier où il y avait eu beaucoup d'élèves positifs, en ce moment, il y en a peu. On se doit toutefois d'adhérer à cette approche préventive si on veut casser cette troisième vague.»

Le Collège Clarétain fermé de façon préventive

Le Collège Clarétain de Victoriaville en sait quelque chose. Après avoir appris qu'un cas de variant avait été confirmé chez un élève, l'établissement d'enseignement secondaire a décidé de renvoyer tous les élèves et les membres du personnel à la maison sur l'heure du dîner.

Les cours se sont poursuivis en ligne dans l'après-midi. Le groupe qui a été en contact avec le cas confirmé et les élèves qui ont pris l'autobus avec lui ont été placés en isolement, tout comme les 12 membres du personnel qui l'ont côtoyé, dont six enseignants.

Au téléphone, son directeur Éric Gardner a affirmé ne pas avoir voulu prendre de risque. Mercredi, les cours seront aussi dispensés en ligne, après quoi la situation sera réévaluée.