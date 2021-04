Les Lakers coulent les Raptors au premier quart

Les Raptors de Toronto ont concédé 40 points aux Lakers de Los Angeles au premier quart seulement et n’ont jamais été en mesure de revenir de l’arrière, s’inclinant finalement au compte de 110 à 101, mardi, à Tampa.

Les visiteurs ont été particulièrement efficaces du centre-ville, marquant avec 18 de leurs 40 tentatives pour trois points. Les Raptors n’ont pour leur part réussi que cinq paniers en pareilles circonstances.

Pascal Siakam a été le chef de file au point de vue offensif pour la formation du Canada avec une récolte de 27 points. Le Québécois Chris Boucher a également bien fait avec 18 points et huit rebonds.

Dans l’autre camp, aucun joueur n’a atteint la barre des 20 points. Ils sont toutefois sept joueurs à avoir totalisé au moins 10 points.

Kyle Lowry, Fred VanVleet, Rodney Hood, Patrick McCaw, Jalen Harris et Paul Watson étaient absents pour les Raptors, tout comme LeBron James et Anthony Davis dans le clan adverse. Les deux clubs ont vu deux autres réguliers, soit OG Anunoby et Montrezl Harrell, être expulsés à la fin du premier quart après une échauffourée.

Les Raptors accueilleront maintenant les Bulls de Chicago au Amalie Arena, jeudi.