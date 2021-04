Leylah Annie Fernandez pourra-t-elle mener le Canada à la victoire?

La Québécoise Leylah Annie Fernandez est au nombre des quatre joueuses qui représenteront le Canada durant sa rencontre éliminatoire de la Coupe Billie Jean King contre la Serbie les 16 et 17 avril sur un terrain de surface dure du Sport Hall Ibar à Kraljevo.

Ses coéquipières seront Rebecca Marino, Sharon Fichman et Carol Zhao. Pour sa part, Bianca Andreescu a renoncé à prendre part à l’événement, ayant été ennuyée par une blessure au pied durant la finale du tournoi de Miami, dimanche.

Championne à Monterrey, au Mexique, le mois dernier, Fernandez occupe le 72e rang mondial. L’an passé, elle avait retenu l’attention à la Coupe Billie Jean King en remportant un match de simple contre Belinda Bencic, cinquième joueuse de la WTA à l’époque. L’unifolié avait cependant perdu son duel face à la Suisse.

«Nous sommes impatientes de disputer cette rencontre à Kraljevo, a affirmé par voie de communiqué Heidi El Tabakh, capitaine d’Équipe Canada. Nous sommes particulièrement enthousiastes à l’idée de représenter le Canada à l’occasion de notre première rencontre de la nouvelle Coupe Billie Jean King [autrefois la Fed Cup]. [...] La Serbie a une équipe très coriace et nous n’aurons pas la tâche facile, mais nous sommes prêtes et nous ferons de notre mieux pour remporter la victoire et assurer notre place pour les qualifications de l’an prochain. »

Chez les autres Canadiennes, Marino portera les couleurs du pays pour la quatrième fois à cette compétition. Après avoir fait ses débuts au sein de l’équipe en 2005, Fichman a pris part à 28 rencontres et présente une fiche de 24-10 à la Coupe Billie Jean King, signant notamment 15 gains en double. Enfin, Zhao en sera à une troisième rencontre de l’événement.

Une victoire du Canada lui permettrait de participer aux qualifications de la Coupe Billie Jean King Cup de l’an prochain pour avoir une chance de se tailler une place pour les Finales de 2022. Une défaite le relèguerait au Groupe I des Amériques.