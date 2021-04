Plus de 125 000 $ recueillis par la Fondation des petits trésors

La plus récente campagne de la Fondation des petits trésors a été un franc succès. Toutes les doudous de l’initiative «Un jeté pour toi + d’aide pour moi» ayant été vendues, ce sont 127 184 $ qui ont été amassés.

L’argent récolté, en novembre et décembre, grâce à tous les jetés, permettra de venir en aide à des familles devant composer avec les troubles de santé mentale de leurs enfants.

Au cours des trois dernières années, la Fondation des petits trésors et ses partenaires - le Groupe Jean Coutu, la Collection Chantal Lacroix et Québecor - ont incité les gens à donner plus de 400 000 $.

Au Québec, un enfant sur cinq souffre de problèmes de santé mentale, ce qui représente quelque 350 000 jeunes.