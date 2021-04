Québec et Ottawa injectent 18 millions $ pour le virage numérique de PME québécoises

Québec et Ottawa ont annoncé un investissement conjoint de 18 millions $ pour aider autour de 5000 PME québécoises à moderniser leur approche numérique.

L’opération, baptisée «Virage numérique bleu», sera dirigée par l’Association québécoise des technologies (AQT), en partenariat avec l’École des entrepreneurs du Québec (ÉEQ).

L’investissement a été annoncé mardi par Mélanie Joly, ministre fédérale du Développement économique et des Langues officielles, et Pierre Fitzgibbon, ministre provincial de l’Économie et de l’Innovation.

L’aide financière du gouvernement fédéral est issue du programme Croissance économique régionale par l'innovation (CERI), alors que celle du gouvernement du Québec est accordée dans le cadre de l’Offensive de transformation numérique.

À travers ce dernier programme, Québec prévoit investir 130 millions $ d’ici le 31 mars 2022 pour aider les PME dans leur virage vers le numérique.