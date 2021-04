Quoi regarder à la télé mardi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le mardi 6 avril.

«Ça vaut le coût»

Marie-Soleil Michon et ses collaborateurs ont le souci de l’ergonomie pendant le télétravail joue un rôle primordial. On montre comment bien s’installer, mais aussi, on s’intéresse à l’activité physique en se penchant sur les chaussures de marche tout-aller. De plus, on teste des contenants pour la boîte à lunch.

Mardi, 15 h, Télé-Québec.

«Purunga, l’homme des falaises»

La nourriture n’est pas aussi facilement accessible pour tous. Afin de comprendre l’ampleur de la tâche qui attend certains hommes, on les accompagne sur un chemin où ils doivent franchir d’imposantes falaises pour permettre à familles et amis de manger. Avec eux, la conquête de la nature se vit au quotidien.

Mardi, 19 h, TV5.

«Constantine»

Les forces surnaturelles et les démons n’ont qu’à bien se tenir, car voilà que débarque Keanu Reeves dans ce suspense afin de faire la lumière sur le suicide de la soeur jumelle d’une policière, jouée par Rachel Weisz. Le monde souterrain de Los Angeles en aura pour son argent.

Mardi, 19 h 30, addikTV.

«Hudson and Rex»

Encore une fois, le chien devient le meilleur ami de l’homme. Grâce au flair du berger allemand Rex, le policier Charlie Hudson se lance sur la piste d’un kidnappeur. Mais cette histoire va bien au-delà d’un simple enlèvement. Début de la série canadienne.

Mardi, 20 h, MAX.

«Escouade 99»

Combattre le crime peut être très drôle. À preuve, les détectives affectés au poste de police 99 brillent par leur humour. Parmi l’équipe de joyeux lurons, on retrouve Mickaël Gouin, Mylène Mackay, Guy Jodoin, Bianca Gervais et Widemir Normil.

Comédie réalisée par Patrick Huard d’après le succès «Brooklyn Nine-Nine».

Mardi, 21 h, TVA.

«MUZ»

Un univers de musiques métissées, une scène montréalaise où les influences proviennent du monde entier : voilà ce que propose cette série où, lors de chaque rendez-vous, trois artistes offrent des prestations et parlent de ce qui les fait vibrer.

Une chance de découvrir ce qui se crée ici.

Mardi, 22 h, MAtv.

«La thérapie»

Afin de perdre sa virginité et de rédiger un article comme il se doit, un quadragénaire se tourne vers différents professionnels, dont le prêtre de sa paroisse et une assistante sexuelle. Une comédie dramatique mettant en vedette Helen Hunt, William H. Macy et John Hawkes.

Mardi, 23 h, MOI ET CIE.