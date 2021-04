Quoi regarder à la télé mercredi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le mercredi 7 avril:

«J.A. Martin photographe»

Classique du cinéma québécois auréolé de prix et signé Jean Beaudin. Cette histoire, c’est celle d’un photographe professionnel (Marcel Sabourin) qui change sa routine d’été en parcourant le Québec non pas seul, mais en compagnie de sa femme (Monique Mercure). Tous deux se redécouvrent alors.

Mercredi, 9 h 58, ARTV.

«Terre sauvage»

Début de la série documentaire composée de huit épisodes, dans laquelle la nature est reine. Ici, des aventuriers ont décidé de la confronter, de se soumettre à ses lois, afin de vivre en communauté, comme nos ancêtres, en pleine forêt. Bref, un quotidien tout sauf banal.

Mercredi, 16 h, Historia.

«Génération COVID»

La pandémie a eu des effets sur tous les groupes d’âge. Les jeunes de 8 à 17 ans n’y ont pas échappé. Un an après l’arrivée de la COVID-19, quelles sont les conséquences sur eux? La comédienne Ludivine Reding est allée à leur rencontre.

Mercredi, 20 h, Canal Vie.

«Comment tu t’appelles?»

France Beaudoin et Patrice Bélanger sont les tout premiers invités de cette nouvelle émission de variétés animée par Stéphane Bellavance. Tout comme les téléspectateurs, ils apprennent ce que signifient et inspirent leurs prénoms. Au menu: chansons, humour, géographie, histoire et anecdotes.

Mercredi, 20 h, ICI Radio-Canada Télé.

«Les beaux bloopers 2.0»

La saison des «Beaux malaises» s’est conclue sur une scène émotive. Le temps est maintenant venu de s’amuser un bon coup avec les gaffes et les fous rires qui ont habité le plateau de la populaire comédie. Martin Matte et Julie Le Breton ne laissent pas leur place.

Mercredi, 21 h, TVA.

«Danger immédiat»

Harrison Ford devient l’analyste de la CIA Jack Ryan pour ce film d’action. L’homme est entraîné dans un monde de corruption, là où sont actifs le président des États-Unis et les cartels mexicains. Quand il comprend ce qui se trame, Jack Ryan doit trouver un moyen de sauver sa peau.

Mercredi, 21 h, Télé-Québec.

«La mission»

Cette nouvelle série militaire met en vedette deux pilotes d’hélicoptère de l’armée américaine, seuls rescapés d’une mission en Somalie. Leur retour est d’autant plus intense que la CIA, voulant faire la lumière sur toute cette opération, les a à l’oeil. De surcroît, ils apprennent qu’un des leurs est retenu en otage.

Mercredi, 22 h, Séries Plus.