Tiger Woods : «il est déçu de ne pas être ici»

Pendant la semaine du Tournoi des Maîtres, Justin Thomas dispute habituellement une ronde de pratique avec Fred Couples et Tiger Woods le mardi.

Cette année, Thomas s’est entraîné en solitaire. Après son exercice du jour, il a expliqué aux médias que Couples l’avait laissé en plan.

«Si Tiger avait été avec moi, je ne sais pas s’il m’aurait laissé tomber», a indiqué Thomas, dont les propos ont été rapportés par le réseau ESPN.

Si Woods n’est pas là, c’est qu’il récupère d’un grave accident de voiture survenu le 23 février dernier en banlieue de Los Angeles. La collision lui a notamment brisé les deux jambes.

Thomas, qui est un grand ami du célèbre golfeur, a raconté qu’il avait visité le détenteur de cinq titres à Augusta à quelques reprises depuis qu’il est sorti de l’hôpital.

«Il m’a dit que ça commençait à faire effet, a indiqué Thomas, en parlant de la réadaptation suivie par son ami. Il est déçu de ne pas être ici pour jouer avec nous et nous détestons ça aussi.»

Thomas n’a pas donné de détails concernant l’évolution de la remise en forme de Woods, mais il s’est permis cette réflexion : «je dirais que dans son cas, c’est qu’il a malheureusement déjà traversé les processus de rééducation».

Le natif du Kentucky a fait référence aux nombreuses opérations au dos subies par Woods depuis 2014.

Dans cette nouvelle épreuve, l’ancien numéro 1 mondial pourra compter sur Thomas.

«Ce que je peux faire pour lui, c’est de lui dire : "Mon ami, je ferai tout ce que tu veux. Si tu as besoin de moi pour t’aider avec les enfants, je peux le faire. Si tu as des envies de McDonald’s et tu désirs que je t’en amène, je m’en fiche et je vais être là pour t’aider dans le meilleur de ses capacités"», a exprimé l’athlète de 27 ans.