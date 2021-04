Variants : le masque devrait être porté à l’extérieur

Les variants de la COVID-19 sont si virulents qu’il serait approprié de porter le masque à l’extérieur lorsque plusieurs personnes se croisent ou se trouvent dans un même endroit, même à ciel ouvert et à deux mètres de distance.

C’est le constat qu’a fait la spécialiste en santé de LCN et pharmacienne Diane Lamarre lors de son intervention à l’émission 100% Nouvelles.

Citant les recherches effectuées dans plusieurs provinces canadiennes mais également aux États-Unis, les variants semblent infecter même lorsque le contact a été de courte durée ou à distance.

«Si on est à l’extérieur et qu’on est proches, par exemple sur une piste multifonctionnelle où se croisent des vélos et des piétons, des familles, il y a un risque avec les variants. Quand c’est possible on porte le masque. Quand on est seul dans un sentier, il n’y pas de problème, mais si on est dans un endroit extérieur avec rencontres possibles, même quelques minutes, on devrait porter le masque, même avec le deux mètres», soutient la professeure à l’Université de Montréal.

S’il semble confirmé que les variants se transmettent plus, ils sont également capables d’ouvrir les récepteurs ACE2 permettant d’entrer dans les cellules humaines, mais aussi de les laisser ouverts plus longtemps.

«Donc, [les variants] sont plus à risque de s’accrocher à ces récepteurs», soutient Mme Lamarre.