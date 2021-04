Explosion de cas à Québec avec 400 nouvelles infections

Un nouveau sommet sera atteint demain dans la Capitale-Nationale avec la confirmation attendue de plus de 400 nouvelles infections à la COVID-19. La situation devient si inquiétante que François Legault fera de nouveau le point en soirée, à 17h, ce qui est rarement bon signe.

Après 250 nouveaux cas rapportés mercredi, la région de Québec fracassera un nouveau record avec plus de 400 personnes nouvellement infectées.

Mardi soir, le directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda, avait laissé entendre que la Capitale-Nationale avait «98 % des chances» de revenir en zone rouge normale, c’est-à-dire que les mesures spéciales d’urgence soient levées comme prévu lundi prochain.

Or avec le bilan inquiétant attendu jeudi, les nouvelles s’annoncent très peu encourageantes.

Nos sources parlent d’une aggravation tout aussi inquiétante de l’autre côté du fleuve, en Chaudière-Appalaches, où les mesures spéciales d’urgence s’appliquent également (couvre-feu à 20h, fermeture des commerces non-essentiels).

Mercredi, 142 nouveaux cas et 12 hospitalisations ont été rapportés en Chaudière-Appalaches.

La vaccination ouverte aux 60 ans et plus

Lueur d’espoir : dans ces deux régions, comme ailleurs, la vaccination sera ouverte aux 60 ans et plus dès jeudi matin.

Des plages pour la vaccination sans rendez-vous seront aussi offertes aux 55 ans et plus du côté de Québec, à Lévis et à Saint-Georges de Beauce pour le vaccin d’AstraZeneca.

La Capitale-Nationale a reçu 13 900 doses du vaccin d’Astra-Zeneca qu’elle distribuera «sans rendez-vous» au cours des prochains jours pour les 55 ans et plus intéressés. Les 60 ans et plus peuvent de leur côté prendre un rendez-vous dès ce matin.

La vaccination sans rendez-vous pour les doses d’AstraZeneca se fera sur deux sites spécifiques, soit au Centre de recherche CERVO de l’Institut universitaire en santé mentale de Québec (IUSMQ) et à la salle des Chevaliers de Colomb de L’Ancienne-Lorette.

Des vaccins y seront administrés avec cette méthode demain, vendredi, samedi et dimanche. Le CIUSSS mettra sur pied un système de coupons pour éviter qu’une longue file d’attente ne se crée chaque jour.

«Dès 6 h [chaque matin], il y aura une remise de coupon à chaque personne qui se présente. La remise se fera à l’auto selon une trajectoire qui sera aménagée pour chacun des sites. On va s’assurer de cette manière que chaque personne aura un bloc d’heure où venir se faire vacciner», précise Patricia McKinnon, directrice de la campagne de vaccination dans la Capitale-Nationale.

Le CIUSSS ajoute évidemment qu’un nombre limité de coupons, de 1260 à 1560, seront disponibles par jour.

60 ans et plus

Le CIUSSS a aussi confirmé que la prise de rendez-vous allait s’élargir aux 60 ans et plus demain matin. Environ 50 000 personnes font partie de cette tranche des 60 à 64 ans dans la région, selon les données de la Santé publique.

Aucune information n’est toutefois disponible pour les prochaines étapes dans la région.

Même si Montréal commence la vaccination des gens souffrant de maladies chroniques et des travailleurs essentiels, on n’y est toujours pas à Québec.

«Tout va dépendre de la quantité de vaccins. Les plages de rendez-vous sont disponibles en fonction des doses allouées. On n’a gardé aucun rendez-vous caché», assure Patricia McKinnon, qui ajoute souhaiter «recevoir encore des cadeaux» qui permettraient d’accélérer le tout.

Photo Stevens LeBlanc

Pour illustrer l’ampleur de la tâche qu’il reste à accomplir, 37 000 personnes de plus de 65 ans ont un rendez-vous d’ici la mi-mai à Québec.

En plus des quelque 14 000 doses d’AstraZeneca, le CIUSSS a reçu 22 000 doses de Pfizer et environ 6000 doses supplémentaires en provenance de Montréal.