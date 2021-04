Binnington freine les Golden Knights

Le gardien des Blues Jordan Binnington est passé près de la perfection, jeudi à St. Louis, lui qui a aidé les siens à l’emporter 3 à 1 contre les Golden Knights de Vegas.

L’athlète de 27 ans a été privé d’un blanchissage alors qu’il restait moins de cinq minutes à la rencontre, alors que Nicolas Roy l’a déjoué. Le portier a finalement terminé la rencontre avec 46 arrêts. Néanmoins, cette victoire soulagera sans doute Binnington, qui récolte seulement un deuxième gain depuis qu’il s’est entendu avec les Blues sur les termes d’un contrat de six saisons, qui lui rapportera 36 millions $, le 11 mars.

À l’autre bout de la patinoire, Vladimir Tarasenko a rapidement donné les devants aux siens. Le Russe a fait scintiller la lanterne après seulement 48 secondes de jeu. Le Québécois Samuel Blais a doublé l’avance des siens, un peu moins de sept minutes plus tard.

Jake Walman a été l’autre buteur de l’équipe locale. Il s’agissait du premier but en carrière de l’athlète de 25 ans dans la Ligue nationale.

Marc-André Fleury a terminé la rencontre avec 32 arrêts.

Le Wild humilie l’Avalanche

À St. Paul, l’Avalanche s’est retrouvée, pour une rare fois, du mauvais côté d’un festival offensif, dans une écrasante défaite de 8 à 3 aux dépens du Wild du Minnesota.

Les patineurs de l’équipe locale se sont amusés comme des petits fous, particulièrement lors des première et troisième périodes, alors qu’ils ont fait scintiller la lumière à trois occasions lors de chacun de ces engagements.

De plus, le Wild n’a eu qu’à tirer 19 fois sur le filet adverse. Le gardien des visiteurs Philipp Grubauer a connu une soirée catastrophique, accordant sept buts sur 18 lancers avant de laisser sa place à Jonas Johansson. Ce dernier n’a guère mieux fait, cédant un but sur le seul tir dirigé vers lui.

Kevin Fiala a été le plus productif, lui qui a réussi un tour du chapeau, en plus d’amasser une mention d’aide. Les attaquants Kirill Kaprizov et Victor Rask, ainsi que le défenseur Jared Spurgeon ont tous terminé la rencontre avec une récolte de trois points.

Nathan MacKinnon, Mikko Rantanen et Cale Makar ont tout de même été performants offensivement, eux qui ont obtenu deux points chacun dans la défaite.