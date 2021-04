Coups de feu dans Parc-Extension: Le SPVM épingle deux suspects et saisit quatre armes à feu

Deux hommes qui seraient impliqués dans un événement violent lors duquel des coups de feu ont été tirés en direction d’un logement du quartier Parc-Extension, à Montréal, ont récemment été arrêtés par les policiers, qui ont également saisi quatre armes à feu.

Les faits qui sont reprochés à Ghiles Kaci, 27 ans et à Randy Scott Desroches, 20 ans, se sont produits dans la soirée du 24 mars.

Vers 20 h 45, les deux hommes auraient ouvert le feu à plusieurs reprises «à travers la fenêtre principale d’un logement de la rue Durocher, au nord de la rue Jarry Ouest».

Le locataire qui se trouvait dans l’appartement a aperçu deux individus qui prenaient la fuite à bord d’un véhicule noir.

«L’analyse de divers éléments, notamment d’images captées par des caméras de sécurité, a ensuite permis aux enquêteurs d’identifier et de localiser les suspects, qui ont été arrêtés le lendemain», a indiqué la police de Montréal dans un communiqué.

Les perquisitions qui ont suivi ont permis aux forces de l’ordre de mettre la main sur trois armes de poing, un fusil de chasse et plusieurs munitions.

Selon les autorités, l’attaque aurait été perpétrée «en représailles à une fusillade survenue préalablement au domicile de [Ghiles] Kaci, dans l’arrondissement de Saint-Léonard», a fait savoir le SPVM.

Ghiles Kaci et Randy Scott Desroches ont comparu au palais de justice de Montréal sous divers chefs d’accusation, dont avoir déchargé une arme à feu et possession non autorisée d’une arme à feu.