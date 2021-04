COVID-19: plus de cas en Alberta qu'au Québec

Signe que la troisième vague continue de gagner du terrain dans l'Ouest canadien, l'Alberta a affiché plus de cas de COVID-19 que le Québec, mercredi.

Fort d'un bilan comptant 1351 nouvelles infections en 24 heures, la principale province des Prairies a supplanté les 1270 contaminations enregistrées au Québec, malgré une population deux fois plus petite en Alberta.

Cependant, la Belle Province a cumulé huit décès, contre un seul en Alberta.

Fait à noter, les gouvernements des deux provinces ont dû se résoudre à serrer la vis en imposant de nouvelles restrictions mardi, particulièrement marquante en Alberta où le premier ministre Jason Kenney se montre réticent à imposer des mesures qui pourrait nuire à l'économie de sa province.

D'ailleurs, 16 députés de son parti – dont deux qui ont perdu des postes pour des voyages en décembre dernier – ont publié une lettre cinglante, mercredi, dénonçant de nouvelles mesures «liberticides».

Confinement

L'Ontario a emboité le pas mercredi en réactivant son ordre de demeurer à la maison, qui entrera en vigueur jeudi pour une période de quatre semaines. Ce faisant, la province aura les mesures les plus strictes au pays, pour le moment.

La province est présentement la plus touchée au Canada avec l'ajout, mercredi, de 3215 cas et 17 décès à son bilan. La province a franchi le cap des 3000 infections journalières à cinq reprises au cours des six derniers jours.

La Colombie-Britannique, aux prises avec de graves éclosions alimentées par le variant brésilien, continue aussi à inquiéter avec 997 nouveaux cas, mais seulement deux décès. Idem en Saskatchewan où 191 infections se sont ajoutées en plus de deux décès, incluant celui d'un patient dans la trentaine.

Du côté de l'Atlantique, la plupart des provinces ont continué à résister au virus avec seulement deux cas en Nouvelle-Écosse et un à Terre-Neuve-et-Labrador.

Allant à contre-courant du reste de la région, le Nouveau-Brunswick a ajouté 12 contaminations à son bilan, en plus d'un décès qui touche, là encore, un patient dans la trentaine.

La situation au Canada:

Ontario: 370 817 cas (7475 décès)

Québec: 319 802 cas (10 709 décès)

Alberta: 155 476 cas (2002 décès)

Colombie-Britannique: 106 985 cas (1491 décès)

Saskatchewan: 35 171 cas (445 décès)

Manitoba: 34 656 cas (943 décès)

Nouvelle-Écosse: 1749 cas (66 décès)

Nouveau-Brunswick: 1679 cas (31 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1021 cas (6 décès)

Nunavut: 395 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 160 cas

Yukon: 74 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 47 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 028 047 cas (23 173 décès)