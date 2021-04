Girard & Martineau, une approche 100% dentiste, 100% abordable!

Forts d’une expertise acquise en plus de 66 années de vie professionnelle cumulées, les docteurs Georges Girard et Suzanne Martineau restent les seuls à offrir une reconstruction totale fixe sur implants à la mandibule à 13 000$. Le maxillaire supérieur, quant à lui nécessite une plus grande maitrise technique pour s’adapter à la quantité et à la qualité de l’os. L’esthétique du sourire est aussi un défi et la phonétique doit être prise en considération avec plus de précision. L’engagement de G&M reste entier à minimiser les frais au patient, mais les honoraires sont proportionnels aux difficultés. Utilisant les technologies les plus actuelles, tous leurs cas sont réalisés avec les implants de la prestigieuse compagnie Nobel Biocare, leader mondial incontesté.

Leur hôpital dentaire de la rue Cartier réunit le département de chirurgie implantaire sous la responsabilité du Dr Girard qui compte plus de 15 000 implants placés à lui seul.

Le département de reconstruction prothétique est quant à lui dirigé par la Dre Martineau ayant une très grande expérience et plus de 1500 reconstructions en prothèses totales fixes sur implants, sans compter les milliers de cas de dents unitaires ou de ponts.

Toute cette expérience mise au service des citoyens de la province est appuyée par un service de laboratoire dentaire tout aussi expérimenté disponible sur place.

Ils dirigent aussi un département de diagnostic et de prévention des maladies buccales des plus performants de façon à maintenir en bonne santé les patients soignés.

Évitant une dynamique de rendez-vous complexe à de multiples endroits et le temps perdu, en améliorant la communication, l’équipe de G&M prend littéralement le patient en charge avec professionnalisme et gentillesse.

Le concept 100% dentiste vous assure les soins des seuls professionnels de formation universitaire possédant toutes les qualifications en diagnostic clinique et radiologique, en anesthésie locale, en chirurgie, en réalisation de prothèses fixes et amovibles, et habilités à prescrire la médication nécessaire pour la réalisation des traitements. Le dentiste est le seul médecin spécialiste de la santé buccale.

Ils sont des dentistes comme les autres avec une approche singulière. Ils ont la vision de démocratiser l’implantologie dentaire pour la majorité des citoyens. Les bouches édentées perdent jusqu’à 90% de leurs capacités à broyer les aliments entrainant des répercussions catastrophiques sur la digestion et la santé générale. Trop longtemps réservé à une élite financière, G&M a pour mission de soigner toute la population, y compris les moins fortunés. Ils considèrent que même les moins nantis ont droit à une médecine dentaire de haute qualité. Quant aux plus fortunés, ils y trouveront un service impeccable à juste prix associant grande qualité des technologies et efficacité de réalisation. Bien entendu, il existe une perception non fondée que le prix détermine la qualité.

Plus cher ne veut pas dire meilleur!

Le déroulement des soins est basé sur une approche individualisée et professionnelle. Ça reste de la médecine, et non un produit comme une voiture. À ce sujet, une voiture vous coûtera quatre fois plus cher pour le même montant investi quand vous aurez calculé la fiscalité. Ce n’est qu’une des énormes différences entre vente au détail et service professionnel médical.

L’approche G&M commence donc par une consultation complète de 1h20 sans frais. À cette occasion, l’un de nos dentistes sera appelé à poser un regard diagnostic précis sur la situation buccale individuelle de chaque patient. Il établira une série de recommandations, les expliquera, et répondra à toutes les questions d’ordre médico-dentaire. Tous les patients sont rencontrés par un dentiste!

Par la suite, une évaluation financière préalable est produite afin que le patient ait le temps et le recul nécessaire pour prendre une décision éclairée. Les prix des honoraires sont expliqués et mis en contexte avec la réalité buccale individuelle. Il arrive que deux cas semblant identiques à l’œil inexpérimenté soient en fait très différents, et impliquent des techniques différentes et des honoraires proportionnés.

Rien n’est laissé au hasard. Même le financement est abordé si c’est avantageux pour le patient.

Par la suite, les soins chirurgicaux sont appliqués dans un contexte stérile d’une extrême sécurité, sous anesthésie locale et sous l’effet d’une médication relaxante. C’est généralement la seule étape nécessitant d’être gelé. La reconstruction prothétique débute après une période de solidification (intégration osseuse) des implants dans l’os. Seulement 4 rendez-vous d’une grande simplicité sont généralement nécessaires pour finaliser l’aspect prothétique.

La grande question : greffe osseuse, ou non ?

Le Dr Girard utilise des techniques chirurgicales qui évitent tout recours à la greffe osseuse en situation de reconstruction complète des maxillaires. Pour ce qui est des cas unitaires, il y recourt seulement dans des situations ou aucune autre technique ne peut être appliquée. Seulement 2% à 3% des patients nécessitent cette approche qui allonge le temps de réalisation, multiplie les chirurgies inconfortables, et augmente considérablement les frais financiers.

En conclusion, l’équilibre entre professionnalisme, démocratisation des soins, et investissements financiers majeurs en équipements médicaux est un tour de force. L’équipe de Girard et Martineau aime les défis et les relève pour le mieux-être de leurs patients et des citoyens du Québec. Dentistes passionnés, ils transmettent les résultats de leur expérience à leurs collègues pour multiplier des approches mieux adaptées aux besoins en santé de toute la population. C’est un objectif difficile à atteindre, mais leur détermination n’a d’égal que les excellents résultats de leurs soins.