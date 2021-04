«Je suis excité» -Cole Caufield

En attendant de faire ses débuts avec le Rocket de Laval, dans la Ligue américaine, l’espoir du Canadien de Montréal Cole Caufield fait preuve d’enthousiasme en vue de ce saut officiel chez les professionnels.

«Je suis excité de relever ce nouveau défi, a-t-il indiqué, mercredi, lors d’une vidéoconférence à laquelle ont participé de nombreux médias. Le rythme est un peu plus rapide et on a moins de temps pour prendre des décisions. Je devrai gagner les batailles à un contre un et m’ajuster le plus rapidement possible.»

Caufield entrevoit jouer son premier match avec le Rocket, plus tard cette semaine à Toronto, fort probablement vendredi, contre les Marlies.

«Je suis impatient de jouer et de contribuer du mieux que je peux», a ajouté le jeune joueur de 20 ans, déjà très heureux d’avoir pu patiner au Centre Bell à l’entraînement.

Chose certaine, la journée de vendredi sera déjà fertile en émotions pour Caufield alors que le récipiendaire du trophée Hobey-Baker, remis au meilleur joueur universitaire aux Etats-Unis, sera connu. Le jeune joueur du CH fait partie des trois finalistes avec l’attaquant Shane Pinto (North Dakota) et le gardien Dryden McKay (Minnesota State).

Un contrat d’entrée

Rappelons que le Canadien avait annoncé le samedi 27 mars que l’équipe s’était entendue sur les termes d’un contrat d’entrée de trois saisons avec Caufield, choix de première ronde (15e au total) du repêchage de 2019.

L’entente rapportera un salaire de 700 000 $ au produit des Badgers de l’Université du Wisconsin en 2020-2021 et 832 500 $ lors des deux campagnes suivantes. Le contrat est également assorti de bonis de performance totalisant 1,15 million $ pour les saisons 2021-2022 et 2022-2023. Finalement, Caufield touchera chaque année un bonus à la signature de 92 500 $ et aura un salaire de 70 000 $ s’il évolue dans la Ligue américaine.

Caufield a été très bon lors de sa deuxième et dernière saison dans la NCAA en 2020-2021. L’Américain a amassé 52 points, dont 30 buts, en 31 matchs.