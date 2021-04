Jonathan Drouin veut en faire plus

Jonathan Drouin n’a pas inscrit son nom sur la feuille de pointage à ses cinq derniers matchs. En 36 rencontres, il a marqué seulement deux buts, mais il a amassé 19 passes. Après le revers à Toronto, Drouin a admis qu’il doit élever son jeu, surtout en l’absence d’un ailier clé comme Brendan Gallagher.

« Tu veux toujours voir tes meilleurs joueurs en santé. C’est difficile de perdre Gallagher. Il donne toujours un effort incroyable et il marque des buts importants. Je devrai produire plus. Son absence fera mal, mais nous trouverons des façons de le remplacer en équipe. »

– Jonathan Drouin

À l’image de Dominique Ducharme, Drouin a décrit l’importance de Corey Perry au sein de l’équipe. L’ancien des Stars et des Ducks a marqué deux buts dans un match pour la première fois depuis ses débuts à Montréal.

« C’est incroyable d’avoir un joueur de ce calibre. Il a une carrière remarquable et il marque encore de gros buts. Il a profité d’une belle passe de Suzy [Suzuki] sur son premier but. Il a donné un élan à l’équipe. Il adore jouer et parler de hockey. Et quand il se place devant le filet, il trouve encore des façons de marquer. Ce n’est pas une surprise, il a toujours été bon devant le gardien adverse. »

– Jonathan Drouin

Jake Allen a offert une comparaison intéressante entre les Oilers et les Maple Leafs. Selon lui, le côté imprévisible des Leafs est encore plus difficile à cerner.

« Les Maple Leafs sont l’équipe la plus rapide offensivement pour contrôler la rondelle. J’aime ce type de défi. Ils ont des joueurs très talentueux. Ils regardent toujours pour faire un jeu de plus. Au moment où un joueur pourrait opter pour un tir, il y va pour une passe. »

– Jake Allen