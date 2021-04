La vaccination s'accélère en Mauricie-Centre-du-Québec

Le CIUSSS de la Mauricie-Centre-du-Québec (CIUSSS-MCQ) a reçu 28 210 doses cette semaine pour vacciner sa population, ce qui lui permettra d'accélérer considérablement le rythme.

«Jusqu'à présent, 92 045 personnes dans la région ont reçu leur première dose. Selon nos calculs, d'ici la fin de la semaine, plus de 100 000 personnes auront été vaccinées sur le territoire de la Mauricie–Centre-du-Québec. La Santé publique nous a annoncé dans les dernières heures qu'on devait ouvrir des plages de vaccination sans rendez-vous dès demain. Actuellement nos équipes travaillent sans relâche pour tout mettre en place! Nous serons en mesure d'accélérer le processus et d'atteindre nos objectifs», a indiqué le président-directeur général adjoint au CIUSSS-MCQ, Gilles Hudon.

Du sans rendez-vous pour le vaccin AstraZeneca

Par ailleurs, avec la confirmation que le vaccin d'AstraZeneca peut être offert en toute sécurité aux personnes de 55 à 79 ans, des plages de vaccination sans rendez-vous seront déployées dans quatre cliniques de vaccination de masse de la région, soit à Shawinigan, Drummondville, Victoriaville et Trois-Rivières.

Dans le cas de la prise de rendez-vous, celle-ci s'ouvrira aux personnes âgées de 60 ans et plus jeudi. Selon le calendrier de la région, les plages horaires sont disponibles vers la fin avril et le début du mois de mai.

La troisième vague sous contrôle?

De façon générale, la troisième vague semble frapper la région avec moins de vigueur pour le moment, mais la pression augmente sur le réseau de la santé. Le taux d'hospitalisation aux soins intensifs est à plus de 50 % de sa capacité totale. C'est un facteur que la santé publique régionale surveille de près.

Une légère hausse a été constatée quant au nombre quotidien de nouveaux cas positifs, alors que la région recense 27 cas par 100 000 habitants. Cette hausse s’observe aussi sur le plan des éclosions alors que les autorités en comptabilisent 17 de plus qu’il y a deux semaines. Elles se trouvent principalement dans les milieux de travail (19) ainsi que dans les milieux scolaires et de garde (6).

Un autre indicateur à surveiller de près est l’évolution des variants. Pour l’instant, la situation dans la région peut paraître enviable avec un taux de 33 % des cas positifs comparativement à 67 % pour tout le Québec. Par contre, la région est passée de 16 cas de variants détectés par criblage à 144 en deux semaines. Une donnée qui démontre que tout peut basculer rapidement.

Les plages sans rendez-vous seront offertes de 8h à 20 h: