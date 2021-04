Leon Draisaitl malmène encore les Sénateurs

Leon Draisaitl a une fois de plus fait très mal aux Sénateurs avec un tour du chapeau et quatre points, permettant aux Oilers d’Edmonton de l’emporter au compte de 4 à 2, mercredi à Ottawa.

Les Oilers montrent ainsi une fiche parfaite de huit victoires cette saison contre les Sénateurs. Ces derniers auront une dernière chance d’éviter le balayage jeudi soir à l’occasion du neuvième duel entre les deux équipes.

Avec cette victoire, les Oilers se sont par ailleurs emparés du deuxième rang dans la section Nord en vertu d’une fiche de 24-14-2 et d’une récolte de 50 points. Les Jets de Winnipeg glissent ainsi au troisième échelon, un point derrière, mais avec un match en main.

Des records

Les statistiques ne mentent pas: jamais dans son histoire, les Sénateurs n’ont eu pires bêtes noires que Draisaitl et McDavid.

L’Allemand a maintenant cumulé 10 buts et 21 points en huit parties contre les Sénateurs cette saison, ce qui constitue deux marques face au club de la capitale nationale en une seule campagne.

Owen Nolan détenait les précédents records avec huit filets et 16 points contre les «Sens» alors qu’il portait les couleurs des Nordiques de Québec en 1992-1993. Son coéquipier Joe Sakic avait également fait bouger les cordages huit fois contre cette équipe.

McDavid aime également affronter Ottawa, avec un but et trois aides mercredi, pour un total de sept buts et 20 points. Tyson Barrie a pour sa part récolté deux aides, tandis que Mikko Koskinen a réalisé 28 arrêts.

Josh Norris et Connor Brown ont assuré la réplique pour les Sénateurs. Marcus Hogberg a été mis à l’épreuve 34 fois.