Les salles en mode panique

Annoncée en douce mardi soir, la nouvelle mesure du gouvernement Legault, qui fait passer de 1,5 à 2 mètres la distanciation exigée dans les salles, théâtres et cinémas en zones rouge et orange, cause bien des maux de tête.

Les salles de spectacles ont eu à peine 48 heures pour se réorganiser face à cette nouvelle mesure du gouvernement. Annoncée mardi, la nouvelle directive entre en place dès ce soir.

Parce que la distanciation a été augmentée, les salles devront ainsi recontacter leurs spectateurs et libérer des dizaines de places.

« C’est extrêmement problématique d’un point de vue logistique, mentionne le président de RIDEAU, David Laferrière. Il faut refaire les plans de salles. On se retrouve en situation de survente. Cela crée énormément d’inquiétude dans nos équipes de billetterie et de communication. On est un peu en mode panique. »

Minimiser les impacts

Face à cette directive annoncée à la dernière minute, certaines salles pourraient devoir annuler des représentations.

« C’est un casse-tête logistique de billetterie très prenant, mentionne Sara Castonguay, du Lion d’Or. Pour chaque production touchée, nous allons devoir trouver la bonne action à poser pour minimiser les impacts négatifs sur la clientèle. »

« Il faut regarder chacune des représentations, relocaliser les gens et les contacter. C’est une grosse opération », précise la directrice générale du Rideau Vert, Céline Marcotte.

Devant l’incertitude des prochaines semaines, Mario Fortin, directeur général des cinémas Beaubien, du Parc et du Musée, a décidé de ne plus vendre de billets plus de deux jours à l’avance. « On reste prudents », dit-il.

-Avec la collaboration d’Yves Leclerc

Capacités très réduites