Lowe’s Canada: une centaine de postes à pouvoir à Boucherville

La compagnie Lowe’s Canada tiendra le 17 avril un événement d’embauche, alors qu’une centaine de postes sont à pouvoir à son centre de distribution de Boucherville.

La chaîne de distribution spécialisée en matériaux de construction et de jardinage a indiqué, mercredi dans un communiqué, que les candidatures recherchées sont pour des rôles de préparateurs de commandes, de commis à l’expédition, de préposé à l’entretien et des rôles d’approvisionnement et de gestion.

«Au plus fort du printemps, nos équipes chargent en moyenne 500 camions par semaine pour répondre aux besoins des professionnels de la rénovation et des propriétaires de logement partout au pays. Nous cherchons des candidats qui souhaitent évoluer dans un milieu dynamique offrant de nombreuses occasions de croissance et une progression salariale rapide», a expliqué Valérie Poitras, vice-présidente divisionnaire de la Chaîne d’approvisionnement chez Lowe’s Canada.

Ces demandes s’ajoutent aux 80 postes à pourvoir au siège social, situé tout comme le centre de distribution au 220 chemin du Tremblay, à Boucherville.

Les personnes intéressées peuvent se rendre sur le site web lowescanadaembauche.ca/cd pour enregistrer une entrevue vidéo ou réserver une plage horaire pour une entrevue en personne.

Les candidats pourront également se présenter à l’événement d’embauche, le 17 avril entre 9 h et 15 h, pour y passer une entrevue le jour même.