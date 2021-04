Nouveau procès pour l’ex-juge Jacques Delisle

Emprisonné depuis près d’une décennie pour le meurtre prémédité de son épouse, l’ex-juge Jacques Delisle aura droit à un nouveau procès

Au bout de six ans d’analyse, le ministre fédéral de la Justice a tranché et permet ainsi un nouveau vent d'espoir à la cause de Jacques Delisle.

«La décision du ministre selon laquelle il y a des motifs raisonnables de conclure qu’une erreur judiciaire s’est probablement produite découle de la découverte de nouveaux renseignements qui n’étaient pas devant les tribunaux au moment du procès de M. Delisle et de l’appel. Elle ne constitue pas un verdict de culpabilité ou d’innocence à l’égard du demandeur», écrit le ministre dans un communiqué rendu public mercredi après-midi.

Reconnu coupable de meurtre au premier degré en 2012, l’ex-juge Delisle s’est toujours dit victime d’une erreur judiciaire. Il plaide que son épouse Nicole Rainville, 71 ans, lourdement handicapée et dépressive, s’est enlevée la vie.

Celui qui est devenu le premier juge au Canada à être condamné pour l’accusation la plus grave du Code criminel a tenté de faire casser ce verdict à la Cour d’appel, puis à la Cour suprême, en vain.

Ultime recours

Ses moyens d’appel étant épuisés, il initiait en 2015 une demande de révision ministérielle à Ottawa. À l’issu de ce processus exceptionnel, le ministre fédéral de la Justice pouvait renvoyer l’affaire en Cour d’appel, rejeter la demande ou ordonner un nouveau procès.

Six ans plus tard, c’est cette dernière option qui a été retenue, permettant ainsi à Jacques Delisle, qui aura 86 ans le mois prochain, de savourer une première victoire dans sa lutte pour faire reconnaitre son innocence.

Plus de détails suivront...