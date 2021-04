« Gally est un gros morceau du cœur de l’équipe » - Phillip Danault

TORONTO | Il y aura un nouvel ailier droit pour jouer aux côtés de Phillip Danault et de Tomas Tatar. Jesperi Kotkaniemi recevra ce difficile mandat de remplacer Brendan Gallagher qui a subi une fracture au pouce droit lors du dernier match contre les Oilers d’Edmonton.

Sur la glace, le Canadien a perdu son deuxième meilleur buteur en Gallagher (14 buts à égalité avec Josh Anderson) et un ailier droit qui se retrouvait constamment dans les pattes du premier trio de l’équipe adverse. Mais dans le vestiaire, le CH a aussi perdu un très bon meneur.

« Gally est un gros morceau du cœur de l’équipe, a reconnu Danault. Ça fait mal de le perdre pour quelques semaines. On avait perdu Tof (Toffoli) et on avait réussi à élever notre jeu. C’est à ce moment-là qu’on voit la culture de l’équipe. Gally est un joueur important, mais on a de bons joueurs pour éponger sa perte. »

« Brendan est dans son propre moule, a renchéri le défenseur Joel Edmundson. Il est un bon gars dans le vestiaire. Il va dans les endroits difficiles, il part des feux. Je ne crois pas qu’un seul joueur peut le remplacer. Nous nous ennuierons de lui. J’espère un rétablissement rapide. »

Souvent qualifié de bougie d’allumage, Gallagher manquera à Dominique Ducharme encore plus pour tout ce qu’il apportait à son équipe sans nécessairement se retrouver sur une feuille de pointage.

« L’énergie qu’il apporte. C’est une chose qu’il a en lui, c’est dans sa nature et dans la façon qu’il joue, a résumé Ducharme. Tu peux remplacer un joueur pour la production. Mais l’énergie, tu ne peux pas l’avoir d’une autre personne. Ça fait partie de son ADN. Il y a une partie qu’on prendra comme groupe, pour faire notre part avec l’énergie. C’est un intangible difficile à remplacer. »

Encore une fois questionné sur la durée possible de son absence, Ducharme a apporté une précision importante.

« Brendan doit encore rencontrer nos médecins. De ma compréhension, ils auront besoin de temps pour voir avec l’enflure (pouce droit). On croit qu’il n’aura pas besoin d’une opération, mais on ne sait jamais. »

De la communication

Pour ses débuts à la droite de Danault et de Tatar, Kotkaniemi fera la majorité de ses présences contre l’un des deux premiers trios des Maple Leafs, soit ceux d’Auston Matthews avec Zach Hyman et Mitch Marner ou de John Tavares avec Alex Galchenyuk et William Nylander.

« On est bon dans les petits détails avec Gally et Tats, a dit Danault. On parlera à KK avant le match. Je ne suis pas inquiet. KK fera le travail, on se parlera. Il faut être responsable. À l’aile, il aura moins de choses à penser, moins de responsabilités. »

Les formations probables

Canadien

Tatar-Danault-Kotkaniemi

Drouin-Staal-Toffoli

Perry-Suzuki-Anderson

Lehkonen-Evans-Byron

Edmundson-Weber

Kulak-Petry

Romanov-Mete

Allen

Maple Leafs